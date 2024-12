Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić reagovao je na objavu nemačkog ministarstva inostranih poslova vezanu za nesreću na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Ministar Đurić oglasio se na nalogu Ministarstva spoljnih poslova Srbije na društvenoj mreži "X".

"Republika Srbija ostaje nepokolebljiva u svojoj posvećenosti demokratskim principima, vladavini prava i zaštiti ljudskih prava, vrednosti koje su fundamentalne za naše društvo i naše težnje za članstvom u EU. Tragični incident u Novom Sadu izaziva duboku zabrinutost, a mi smo u potpunosti posvećeni sprovođenju temeljne i transparentne istrage kako bismo obezbedili odgovornost i pravdu.

Iako cenimo značaj dijaloga i saradnje sa našim međunarodnim partnerima, kao što je Nemačka, neophodno je naglasiti princip nemešanja u unutrašnje političke poslove suverenih i ravnopravnih evropskih država. Javne izjave koje pretpostavljaju da sude o unutrašnjim procesima u Srbiji bez punog poznavanja činjenica rizikuju da naruše međusobno poštovanje i konstruktivan odnos koji nastojimo da održimo sa našim partnerima.

