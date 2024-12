Nakon serije napada i optužbi upućenih premijeru Srbije Miloša Vučevića povodom gostovanja na jednoj televiziji, on je ocenio da nema sumnje da je to rađeno ciljano i da se koristi svaka mogućnost da se nešto negativno prikaže, iako to nije bila suština.

- Video sam da je juče bila čitava kanonada napada u pokušaju dalje destabilizacije države, polarizacije među građanima i dehumanizacije predsednika Vlade i pravljenja od mene da sam nečovek, da meni ništa ne znače ljudski životi. Pre svega, moja poruka je da svako ko želi da priča o mojoj izjavi mora pogledati celu emisiju i razumeti šta je bila moja poruka, sve to sagledati u jednoj celini, logičnoj i lingvističkoj, a ne istrgnuti iz konteksta, jednu reč ili rečenicu. Nema sumnje da je to rađeno ciljano i da se koristi svaka mogućnost da se nešto negativno prikaže, iako to svakako nije bila suština- rekao je premijer i dodao da svaki ljudski život vredi više nego išta i da nema ništa vrednije od života jednog čoveka, od najmlađeg uzrasta do najstarije životne dobi.

- Neprijatno se osećam da se pravdam da razumem šta znači gubitak ljudskog života, jer smatram da je to stvar i normalnosti, kućnog vaspitanja. Za mene, kao pravoslavnog hrišćanina, to je neverovatno da neko može da imputira takve stvari. Doživeo sam težinu te situacije kao neko ko je bio u sedam ili osam porodica koje su izgubile najmilije u toj nesreći, ali i kao ministar odbrane sam odlazio u porodice poginulih pripadnika Vojske Sbije. Ne mogu da zamislim šta je teže da radite, ne kao neki ministar ili predsednik Vlade, nego kao čovek. Naravno da je najteže porodicama, ali znam kako je teško biti tamo i podeliti bol i muku koje te porodice imaju.

Vučević je naveo da je za njega apsolutno neprihvatljivo da mu moralna predavanja o empatiji, ljudskim životima, dele oni koji nikada nisu otišli da izjave saučešće, bili na sahrani niti razgovarali s tim porodicama.

- Ja sam bio tamo i razgovarao. I dobijao kritike, teške reči, od nekoga zahvalnost za razumevanje. Moja ključna poruka od onoga što sam govorio je da moramo da idemo dalje, da su žrtve ogromne, ali da je Srbija istorijski imala veće žrtve i to sam govorio dan pre obeležavanja 110 godina Kolubarske bitke, gde smo samo izgubili 400 ljudi u četi, od 1.300 kaplara gde su bili srednjoškolci. Srbija je istorijski imala ogromne gubitke i ovo je ogroman gubitak, ali da smo morali da idemo dalje. To je moja poruka, da i kada smo imali najveće gubitke, nevezano za broj, jer je to pitanje imena i prezimena, jer je to nečija ćerka, sin, supružnik, otac, majka, deda, baka, ali Srbija mora da ide dalje, mi ne smemo da dozvolimo da nam na toj tragediji neko uništi državu.

Predsednik Vlade je objasnio da Srbija ne sme da se zaustavi, nego je to poziv za sabornost i slogu.

- Svima njima koji misle da su mnogo pametni nek poslušaju sve ono što sam rekao. Srbija je imala trenutke kada je plaćala ogromnu cenu. To ne znači da ne treba da se utvrdi ko je odgovoran. Biće utvrđeno- 10 ljudi je u pritvoru, Vlada je objavila 195 dokumenata, imate ostavke dva ministra. Ne znam šta nije ispunjeno, za 20 posto je povećano iz budžeta za fakultete. Ne dozvoljavam da mi neko ko nije izjavio porodicama saučešće drži predavanje da li sam ja monstrum ili čovek koji nema emociju. Ja sam bio u tim porodicama i video muku, za razliku od njih. A Srbija mora da ide dalje. Ovo je mnogo težak trenutak za nas. Srbija ne sme da stane, mora da ide dalje, to dugujemo i nastradalim ljudima. Istina će biti utvrđena, a oni koji su krivi će odgovarati u skladu sa zakonom držane, a ne ulice. Ovo nije doba Divljeg zapada nego kada vlada sistem- reči su premijera.

Autor: Marija Radić