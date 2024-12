VUČIĆ UPOZORIO: Narednih dana Priština će proglasiti Srbe krivim za napad na Ibar-Lepenac

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas na sednici Vlade Srbije da očekuje, prema podacima koje je dobio, da će režim Aljbina Kurtija na KiM u narednim danima proglasiti Srbe krivim za napad na kanal Ibar-Lepenac, kako bi onemogućili Srpsku listu da učestvuju na predstojećim izborima na KiM.

- Na Kosovu i Metohiji naš narod vodi tešku borbu za opstanak, očuvanje političkog legitimiteta i ono što mogu da vam kažem iz svojih kontakata i svega što smo i predsednik vlade i ja mogli da dobijemo i od naših obaveštajnih agencija, to je da će na Kosovu i Metohiji, očekujemo u narednim danima, Kurtijev režim proglasiti Srbe krivim bez ikakvih ozbiljnih materijalnih dokaza - rekao je Vučić članovima vlade.

Naveo je da su Albanci kontaminirali mesto gde je trebalo da bude urađen uviđaj i to namerno pre dolaska Kfora i Euleksa, sa jasnim političkim ciljem.

- Neće praviti veliku buku, niti mogu, pošto znaju da nemaju ništa, ali smisao i cilj je da pokušaju na svaki način da zabrane učešće Srpskoj listi na predstojećim izborima, zato što će to biti podržano, pre svega od strane odlazeće administracije Sjedinjenih Američkih Država, zato što oni vrše ogroman pritisak i na zemlje članice Evropske unije, da krenu sa ukidanjem mera protiv Prištine i da niko ne razume ni na osnovu čega to traže i zašto to traže, ali to traže. I to traže, pre svega, da bi omogućili Kurtiju još jednu pobedu i dalji nastavak onemogućavanja srpskog opstanka u južnoj srpskoj pokrajini - rekao je Vučić.

Kako je rekao, u skladu sa tim biće važno što će sutra boraviti u Briselu, jer to je najznačajniji razlog zbog kojeg putuje u Brisel.

- Pokušaću da ukažem ljudima u Evropi šta se stvarno zbiva na KiM - dodao je Vučić.

Autor: Marija Radić