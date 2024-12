I ove srede, još jedna epizoda podkasta poznate novinarke Gordane Uzelac, "Bez ljutnje molim", donosi ekskluzivnu ispovest advokata, narodnog poslanika i člana Predsedništva SNS-a Vladimira Đukanovića.

Vladimir Đukanović dobro je poznato lice srpske političke scene, visokopozicionirani je član Srpske napredne stranke, kojeg od skoro zovu i Đuka Tajson. Đukanović se na tu konstataciju Goce Uzelac nasmejao i rekao sledeće:

Ja sam u politiku ušao, na moju žalost, danas da mi je ta pamet nikada to ne bih uradio, ja sam što se tiče političkog aktivizma ušao sa 11, 12 godina. Ja sam to strastveno pratio kao klinac, dosta je uticao i Zvezdin sever, počeo je raspad zemlje, a sa druge strane očeva familija mi je jako postradala u Drugom svetskom ratu. Moj otac je iz sela Donja Trnova, opština Ugljevik u Republici Srpskoj i od malena sam čuo sve te priče.

Đukanović je naveo da je kao mali sve to gledao i da je kada je počelo višestranačje, sa njegovih 12, 13 godina bio prilično aktivan.

- Kad god sam video negde da radikali imaju neki skup, mene je dosta tada privlačila politika koju je Šešelj zagovarao, ja sam išao sa njima, sa 18 godina sam se zvanično učlanio - otkrio je Đukanović.

Kako je rekao, u školu nije išao zbog predsedničke kampanje i bilo je mnogo neopravdanih.

- Imao sam divnu razrednu starešinu, žena je kapirala to i mladost i ludost... Ja sam u Prvoj beogradskoj gimnaziji bio solidan đak, bio sam vrlo dobar đak, nisam bežao sa časova, ali kad igra Zvezda, nije bilo šanse da me nešto zadrži u školi - prisetio se Đukanović.

Prema njegovim rečima, što se tiče politike prošao je sve stadijume, od mesnog odbora do toga da je narodni poslanik.

- Gorko se kajem što sam ikada ušao politiku. Svoju decu ću učiti da nikada ne uđu u politiku... Ovo danas je postalo katastrofa, nemate ideološku borbu, već bi neko da se dograbi vlasti zarad nekih benefita - naveo je Đukanović.

Kako je istakao, SNS je napravila revoluciju u smislu nekog boljitka i da se krene progresom.

- Spoljna politika koju Vučić vodi je maestralna, finansijska politika, takođe - izjavio je Đukanović i dodao da mnogi danas ulaze u politiku jer su im promašeni životi.

Osvrnuvši se na to šta hoće opozicija kaže da ''Oni nemaju pojma''.

- To je ono od čega se ja ježim. Mi kada smo kao SNS dolazili na vlast napravili smo program u sto tačaka i ti si to promovisao... Moram da priznam, kad gledam ove šizofrenike, oni svu politiku svode na ''Mrzim te, Vučiću'' i šta sa tim? Hoće nešto neko da ima od toga? Ništa - kazao je Đukanović i dodao da mu se uvek gadio dolazak na vlast revolucijom.

Đukanović je rekao da SNS ima organizaciju i da iz toga proističe politika.

- Kad je kampanja ja obiđem oko 130 televizija, opštinskih odbora... Domaćin hoće da te vidi, popriča sa tobom. Kad pitate naše protivnike, oni ne odu dalje od Knez Mihailove - kazao je Đukanović.

Povodom nasilnih scena u Narodnoj skupštini Srbije Đukanović kaže da donekle razume taj deo opozicije:

Ja sad njih donekle razumem, njima se bliži kraj u vidu finansiranja, odlazi Bajdenova administracija, dolazi Trampova koja je najavila ukidanje svega toga.

Kako kaže, oni nekako moraju da naprave toliko tenzičnu situaciju da neko sa zapada kaže da ih primimo u prelaznu vladu, da bi se domogli nekih sredstava.

- Oni su rasipali para koliko su mogli, sada više ne mogu, Đilas ne verujem da će to plaćati iz svog džepa, Šolak je video da je to promašena investicija, a ovi sa zapada neće to finansirati... Sada ovi pokušavaju da naprave nešto nalik ambijentu građanskog rata - naveo je Đukanović.

Autor: Marija Radić