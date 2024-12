I ove srede, još jedna epizoda podkasta poznate novinarke Gordane Uzelac, "Bez ljutnje molim", donosi ekskluzivnu ispovest advokata, narodnog poslanika i člana Predsedništva SNS-a Vladimira Đukanovića.

Gostujući u podkastu Đukanović se dotakao i 5. oktobra rekavši da je i tada bio veliki protivnik dosovske politike, koja je, kako kaže, bila antisrpska.

- To je bilo jako zanimljivo, to nikada neću zaboraviti. To je bilo 4. oktobra, ja idem da polažem ispit, Stvarno pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu, već je revolucionarni zanos, haos potpuni, ja dolazim, ispituje sada pokojni profesor Dragoljub Stojanović, ja jedini na ispitu. Sad, ne može da te ispituje, nema svedoka, onda je asistent došao. Položio sam ispit, namerno - prisetio se Đukanović.

Kako je rekao, on je bedž Srpske radikalne stranke stavio već 6. oktobra iz nekog prkosa i svuda išao sa njim.

- Bilo je tu svega i svačega... Na fakultetu sam to namerno nosio, jer nisam želeo da dozvolim da jedna rulja koja je buldožer revolucijom došla na vlast može da kreira život - kazao je Đukanović i dodao:

Dok sam živ biću protiv takvog vida političke borbe. S tim što, moram da kaže, to je imalo kakvog-takvog smisla jer je Đinđić bio političar, ovo kad danas gledate u opoziciji, to je šoder lista.

Đukanović je ocenio da su to Đinđić i Batić bili ljudi koji su bili obrazovani političari.

- Ako hoćeš da se baviš politikom, moraš da se baviš organizacijom. Zato SNS pobeđuje - naglasio je Đukanović.

Autor: Marija Radić