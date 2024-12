Austrijski Kancelar Karl Nehamer: U zadnjih deset godina Srbija je ostvarila značajan napredak u procesu pristupanja ka EU (FOTO)

Austrijski Kancelar Karl Nehamer oglasio se na društvenoj mreži Iks o proširenju Evorpske Unije.

- U zadnjih deset godina Srbija je ostvarila značajan napredak u procesu pristupanja ka EU. Evropska komisija je treći put za redom preporučila otvaranje poglavlja 3 (tri) u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Sa mojim grčkim prijateljom Kirijakosom Micotakisom ja ću na sadašnjem Evropskom samitu raditi na tome, da ovaj napredak bude prepoznat i nagrađen- napisa je Austrijski kancelar Karl Nehamer na društvenoj mreži Iks i dodao:

- Naša stabilnost i bezbednost su direktno povezane sa Zapadnim Balkanom, pošto evropska Unija nije potpuna bez Zapadnog Balkana- piše u objavi.

Serbia has made important progress in its EU accession process over the past ten years. For the third time in a row, the European Commission has recommended the opening of Cluster 3 in the accession negotiations with Serbia. I will be at the European Council tomorrow with my…