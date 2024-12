Sprema se dubinski napad na Srbiju! Vučić obelodanio dramatične prognoze: Upozorio sam Miloša Vučevića!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je premijera Miloša Vučevića da će se krajem 2026. godine Srbija naći pred dubinskim i strukturnim napadom.

- Kada to znate dve godine unapred, imate vremena da se pripremite. To će biti dubinski napad na Srbiju. Mi to znamo, i ja ću biti spreman, savetima i znanjem da pomognem - rekao je predsednik Srbije za TV Hepi. Vučić je otkrio da su ga kineski prijatelji obavestili o organizovanju obojene revolucije u Srbiji.

- Srbija je vrlo uspešna zemlja, druga najbrže rastuća ekonomija, prva je Malta, veoma mala zemlja, pa ne mogu brojevi ni da se sagledavaju na taj način. Približavamo se onima što su bili ispred nas. Sad ću vam reći nekoliko trikova kojima se služe razni. Postoje i grupe za pritisak, ali nigde u njihovim zemljama. Znate li gde negde predsednika zemlje svakoga dana nazivaju kretenom, Hitlerom, nepomenikom, ludakom, ubicom - kazao je Vučić.

Autor: Snežana Milovanov