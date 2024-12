'KAO PISTA, BOLJE NEGO U ŠVAJCARSKOJ!' Danas se otvara 30 kilometara najsavremenijeg auto-puta, prisustvuje i predsednik Vučić (VIDEO)

Predsednik Aleksandar Vučić otvoriće danas novih 30 kilometara velelepnog autoputa od Koševa do Vrnjačke Banje.

- Otvaram 30 kilometara novog, velelepnog autoputa, digitalnog autoputa, najšireg autoputa u Srbiji, Moravci. Otvaramo od Koševa preko Trstenika do Vrnjačke Banje - rekao je juče Vučić u Palati Srbija.

Predsednik je objasnio da nam ostaje samo još 47 kilometara od Vrnjačke Banje preko Adrana do Preljine. Istakao je da se u Srbiji danas mnogo lepše živi nego ranije, iako to ljudi nikada neće sebi da priznaju i dodao da je to jedan čudan psihološki fenomen.

- I nije slučajno to da su danas u Srbiji i najveće plate u njenoj istoriji, i najveće penzije u njenoj istoriji, realne penzije i realne plate. Da li je to dovoljno i dobro? Pa naravno da nije. I zato i radimo, zato žurimo, zato želimo da napravimo što je moguće više - rekao je Vučić.

Takođe, predsednik je na Instagramu podelio snimak iz vazduha deonice koja se otvara, te napisao:

- Ponosan na Srbiju i njene uspehe. Čestitam građanima na otvaranju novih 30km potpuno digitalnog i najmodernijeg autoputa između Kruševca i Vrnjačke Banje. Srbija nezaustavljivo ide napred i nikada, ali nikada, neće da stane!

Autor: Dubravka Bošković