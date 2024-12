Vučić o izjavi Vladimira Đukanovića da sa su 'deca vlasništvo države': Odmah sam mu to zamerio, ali on je čovek koji se bori i kao takav greši

Predsednik Aleksandar Vučić otvara novih 30 kilometara velelepnog autoputa od Koševa do Vrnjačke Banje, tom prilikom se dotakao reči člana predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Vladimira Đukanovića o tome da su deca "vlasništvo države", on je rekao da pretpostavlja da je Đukanović napravio veliku grešku i rekao da ko se bori taj i greši.

Govoreći o rečima Vladimira Đukanovića o tome da su deca "vlasništvo države", on je rekao da pretpostavlja da je Đukanović napravio veliku grešku i da je vrlo loše o tome govorio.

- Odmah sam mu to rekao, ali je on čovek koji se bori i kao takav pravi greške. Deca nisu vlasništvo države. Deca su ljudska bića koja imaju svoja prava. O njima roditelji brinu do punoletstva. Oni imaju svoja prava u koja niko ne sme da im dira - kazao je on.

