Program povoljnih stambenih kredita privukao najveću pažnju javnosti! Petrović: Država ovako pokazuje koliko je jaka i ekonomski stabilna

Verica Bradić je sa svojim gostima i pratiocima i večeras birala najvažniju objavu na društvenim mrežama i govorila o ključnim političkim temama.

O događajima u nedelji za nama u emisiji Verice Bradić govore Luka Petrović, član Predstavništva SNS, lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović.

Predlog broj 1 - 'Ko je koga tuko'?

- Svaki odgovoran čovek bi reagovao kao ja. Stao bi ispred dete i zaštito ih, ja sam otac dvoje dece. To su bila deca od 18 do 20 godina, šta je tebalo da uradim. Ne mislim da sam nešto mnogo hrabar, ali deca se ne diraju. Nadam se da do ovakvih stvari neće doći - rekao je Petrović.

On je naglasio da je lepljenje plakata redovna stranačka aktivnost.

- Mene na to niko ne tera, to je uobičajena stranačka aktivnost. Svi smo ovde lepili plakate - dodao Petrović

Mi smo se samo branili. Ovo je njihov snimak, ne naš. Videli smo ko je koga napao i ko je koga udari. Srećom, snimak govori sve.

Šešelj je naveo da se Đilas nalazio na drugom kraju grada.

- Hteo je sukob. Meni da je neko javio da na drugom kraju grada lepi plakate protiv mene, ja bih se nasmejao i nastavio da spavam ili bi, ako tamo imamo ljude, poslao bi ih da cepaju plakate. To je razumeno. Đilas je bio inteligentan čovek, sada je jedna vrsta političkog očajnika - rekao je Šešelj.

On je istakao da su Đilasa stranci otpisali i da sada izmenjuju razme kandidate kako bi našli odgovarajućeg izdajnika.

- Žuri im se jer je Tramp nagovestio da će ukinuti finasiranje raznih NVO iz američkog budžeta - rekao je Šešelj i dodao režim u Srbiji ne reaguje, istakavši da policija ne sme biti ponižavanja i da mora biti kažnjen.

Hrkalović je kaže da joj je smenšno kada Đilas kaže da su oni uveli pristojnost u politiku.

- Đilas ima bar 15 brutalnih ovakvih slučajeva nasilja. Ko je spreman da uradi 15 takvih akata, spreman je i na 16. Đilas je toliki slabić, kukavica, ego manijak...ne može da podnese istinu - rekla je Hrkalović.

Kako je dodala Đilas je u besu i impulsivnosti napao ljude, ali nije očekivao otpor.

- Pokušao je da iscenira da ih je rasterao, pa je sledećeg dana pokušao da napravi žrtvu od sebe. Ta priča nije prošla jer se na snimku jasno vidi ko je napadač - dodala je Hrkalović.

Prema njenim rečima, ljudi moraju da shvate o kakvom tipu nasilnika se radi.

- Čovek koji je tukao svoju ženu, logično je da može da prebije decu koja nisu njegova. Napao je policajca, tukao psa, hteo da vadi oči poslanici, predvodio upad u Javni servis sa motornom testerom...- kaže Hrkalović.

Predlog broj 2 - Stanovi i penzije

Petrović kaže da subvencionisanim stambenim kreditima za mlade država pokazuje koliko je jaka i ekonomski stabilna.

- Uslov je da ste građanin Srbije i da imate između 25 do 35 godina, tendencija je da se granica poveća na 40 godina. Država je odvojila 400 miliona evra za 5.500 stambenih jedinica - dodao je on.

Kako je naglasio, takav program nema niko u Evropi.

Šešelj je pohvalio ovu meru i izrazio nadu da će to uspeti i da će granica biti podignuta na 40 godina.

- Najpamnetnije je kada se državni novac investitira u infrastrukturu, to se vraća brzo na neosetan načion, kroz različite privredene subjekte. Uz to bih rekao da sam za to se iskoriste svi rudni potencijali uz poštovanje ekoloških standarda - naglasio je on.

Šešelj je rekao da za zahteve za prelaznom vladom nema pravnog osnova.

- To može samo u banana državama - istakao je on.

Hrkalović je navela da se opozicija večito krije iza studenata, đaka, ljude okupljaju oko neke tragedije...

- I ovo danas je bio opozioni skup, ali su maskirani u studentske proteste. Kada bi izašli javno, stali pred građane - niko ih ne bi podržao - dodao je Hrkalović.

Gledaoci su u toku emisije glasali za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, u toku emisije su se uključivali i glasali u emisiji uživo.

Autor: Snežana Milovanov