Što se tiče srednjih i osnovnih škola, ta igrarija i zloupotreba škola se neće tolerisati, naveo je predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević za emisiju "Novo jutro" na Pinku.

-Ko misli da će da pokaže prkos i inat tu će država da pokaže da funkcioniše. Ući će prosvetna inspekcija u svaku školu i svako ko je kršio zakon će odgovarati u skladu sa zakonom. Svi koji su politički zloupotrebljavali decu, svi koji su za blokade škola, govorim o profesorima, rizikuju zakonske sankcije. Dan posle Svetog Nikole, suprotno zakonu, su bili za to da se zatvore škole, da ne rade, što je zabranjeno. Kada je Vlada donela odluku da raspust bude jedinstven za celu Srbiju, oni su rekli da će da nastave da idu u školu. Kada je bila redovna školska godina vi ste bili za blokadu i da ne rade škole, kada je Vlada donela odluku da se objedini zimski raspust vi ste rekli da ne mogu da zaključuju ocene. Kako se to sad promenilo od momenta da škole ne treba da rade da će sada da rade? Molim sve roditelje maloletne dece, da oko toga nema igre, da vodimo svi računa o svojoj deci.

On je naglasio da mora da se omogući nastava kada je vreme za nastavu i vreme za raspust i da vreme za raspust određuje država, odnosno resorno ministarstvo, a ne pojedina škola ili direktor.

-Vi ste deo državnog sistema, nema tu pregovaranja. Zanima me nastavak razgovora sa prosvetnim sindikatima u Srbiji. Zahtevi sindikata za pregovore oko ekonomskog položaja je legitimno pitanje.

Vučević je istakao da roditelji nisu dali decu u škole da ih izvode na proteste, već da uče i da ogromna većina roditelja to ne podržava.

-Ono što je najnehumanije što je urađeno je podela među đacima u školama. To se nikad nije radilo. Borite se da političke poene, ali da se deca ne prebrojavaju u školama. Bojan Pajtić je to radio na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, organozovao 20 svojih studenata i napravio špalir, pa ako neko nije glasao za blokadu onda su pitali profesore kako to da nisu za blokade. Ne dozvoljavaju da iko drugačije misli. On je odmah meta. To se dešava sa predstavnicima studenata u dekanatima, rektoratima. Ovo razara dubinski društvo.

Autor: Snežana Milovanov