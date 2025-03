Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević istakao je za "Novo vikend jutro" na televiziji Pink da gotovo sve osnovne škole u Srbiji rade u normalnom režimu i da veruje da će se i srednje škole vratiti u redovan rad.

Napad na prosvetu je spreman najmanje 25 godina, nama su rasturali prosvetu najmanje 20 godina. Na mala vrata su počeli da ubacuju nevladin sektor, da nam pišu udžbenike. Onda imate priču o slobodnom tržištu da bi udžbenike mogle da štampaju i druge kompanije. Oni vam ulaze u prosvetu. Onda su tu seminari, obuke- rekao je predsednik vlade.

On je naglasio da smo dočekali nešto što nismo imali ni za vreme okupacije, da su đake izbacili iz škola.

-Vidim da se škole vraćaju u normalu. Osnovne škole su gotovo sve u normalnom radu. Najveći otpor je u gimnazijama. Verujem da će se srednje škole vratiti u redovan rad- kazao je i još jednom apelovao na roditelje.

-Nemojte se kockati sa sudbinom svoje dece. Moramo brzo donositi odluke, škole moraju brzo da se vrate u nastavni program. A posebno me plaši situacija malih i velikih maturanata, njihova sudbina. Moramo da rešimo kako će maturanti u gimnazijama upisivati fakultete. To je za dva meseca. Biće izbora uvek, mitinga, nemojte decu da uvlačite u to. A da smo dočekali to da se dive deci koja brane profesorima da uđu u školu. Sutra će vam to raditi kod kuće. Upropastićemo sopstvenu decu. Mi ih učimo da ne treba da uče, već da se bave politikom. Nek se bave, ali prvo moraju da završe škole i fakultete- naglasio je Vučević.

Autor: Jovana Nerić