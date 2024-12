Ovo ni N1 nije mogao da slaže! Potvrdili Vučićeve reči: Otvaranje auto-puta veoma značajno! (VIDEO)

Rezultati su ono što ostaje iza svakoga od nas i sve sto radi država, radi za bolji život građana, opozicije, pozicije, svih! Te Vučićeve reči potvrdili su i sa N1, a dokaz tome je i prilog koji su napravili, u kojem su morali da priznaju da je bio u pravu, iako svakodnevno osporavaju rad vlasti.

Ipak, rezultate su morali i da primete i da ih priznaju.

- Od jutros u 9 građani mogu da koriste 30 kilometara auto-puta Kruševac-Trstenik-Vrnjačka banja na Moravskom koridoru - sa tugom u glasu saopštila je voditeljka N1.

Potom su u program uključili i reportera sa auto-puta, koji je otišao da ga isproba.

- To znači da će se od Vrnjačke banje do Trstenika stizati za samo 15ak minuta. Vidmo da su svi krenuli da isprobavaju ovaj auto-put, i da se voze njime. U ovom trenutku se ne naplaćuje, mesec dana će biti besplatan - izjavio je reporter N1.

Na pitanje "koji je značaj auto-puta koji najavljuje Vučić", morao je da prizna.

- U svakom slučaju moraćemo da kažemo da će otvaranje ovog auto-puta biti veoma značajno za ovaj deo ljudi koji gravitiraju od Kraljeva do Vrnjačke banje, odnosno od Vrnjačke banje do Kruševca. Jer u ovom trenutku se do Kruševca koristi magistralni put koji je poprilično opterećen. Svakako da će se on rasteretiti - rekao je reporter.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju deonice Kruševac - Trstenik - Vrnjačka Banja na auto-putu E-761. On je u autobusu odgovarao na pitanja novinara i govorio o toj saobraćajnici, ali i o drugim planiranim infrastrukturnim projektima u Srbiji.