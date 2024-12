VUČEVIĆ NA MINISTARSKOJ KONFERENCIJI: Nekom nije odgovaralo da se otvori klaster 3 dok Mađarska predsedava (VIDEO)

Vučićević se obratio na Ambasadorskoj konferenciji u Beogradu.

- Pre svega hvala na pozivu da budem zajedno sa vama. Sitauacija na KiM i u regionu u BiH je sve složenija. Ništa lako nas ne očekuje - rekao je Vučević.

"Agilnije i hrabrije zastupajte interese Srbije"

Vučević je rekao da se desio i jedan pokušaj destabilizacije države Srbije, a ministraima poručio da agilnije i hrabrije zastupaju interese Srbije

- Od vas očekujem da još agilnije i hrabrije zastupate interese Srbije. Ono što ostaje ključna spoljno politička agenda Srbije jeste potpuna integracja Srbije u EU. Taj put nije sporan za nas, ali jeste pun prepreka i za ceo prostor ovog deo Balkana i onda imate uslove koji nepobično važe za Srbiju i dodatno komlikuju taj naš put. Jer samo neki se uslovi postavljaju za našu državu.

- Videćemo kad Poljska preuzme predsedavanje da li će se nešto ubrzati. Nekom nije odgovaralo da se otvori Klaster 3 dok predsedava Mađarska - istakao je Vučević.

Kada ovo kažem nije alibi već poziv da budemo angažovaniji i posvećeniji. Rekao bih da nije dozvoljeno da dok Mađarksa predsedava, jer neko nije hteo da vidi "kombinaciju" Vučića i Orbana. Ja pričam otvoreno bez uvijana. To prosto nekom nije odgovralo da dok Mađarska predsedava da se otvori klaster 3- rekao je Vučević.

- Oko EU nastavljamo put, nama je da do 2026. godine završimo sve što se tiče unutrašnjih refomi, ako ne bude nekih neverovatnih okolnosti, i onda imate one okolnosti koje ne zavise ili ne zavise u potpunosti od naše države ali na nama je da uradimo ono što je do nas - rekao je Vučiević.

Vučević je istakao da je zadatak i da čuvamo naše odnose sa državama koje nisu članice EU, da se posebno fokusiramo na Azijski i Afrički kontinet.

- Na tim tržištima činjenica je da je dobar deo država prijateljski nastrojen prema našoj državi - rekao je premijer Srbije.

- Najveći deo proizvoda koje mi imamo a koji nema već sigurne kupce u zapadnom delu Evrope, mi možemo da plasiramo na nova tržišta. Mislim da možemo daleko da ponudimo. Pogotovu IKT usluga, ne dolazim iz tog sektora, ali sam dovoljno racionalan da razumem šta donosi taj sektor i trebali bi ga više promovisti - rekao je Vučević.

Rat u Ukrajini i Bliskom istoku

Verujem da iza nas teška godina, ne mogu da kažem da će doći lakša. Ne verujem da će stati rat u Ukrajini. Vidite da i jedna i druga strana zadaju sve više udaraca. Dobro je da otvorimo ambasadu u Kijevu, naravno čuvajući naše tradicionalne odnose sa Rusijom. Taj rat je na ivici da preraste u nešto veće. Što se tiče bliskog istoka, očeigledno je da Izrael neće stati sa svojim aktivnostimo. Ja ne bih mogao da vam kažamo ko danas vlada Sirijom . Mogao bih tehnički da vam ponovim, ali ko je zaista tamo možemo čuti različita tumačenja - rekao je Vučević.

O blokadi

- Ne znam kako će dekani i profesori da povrate autoritet jer sada imate neka neformalana tela koja odlučuju ko sme, a ko ne sme da uđe na fakultet. I će ti učenici će trebati da pozdrave kad profesoru uđu. Najtužnije je ta podela, nije fer da se dešava. Bez obzira da li ste ovakve ili onakve političke orijentacije, nije pristojno da se radi - istakao je Vučvić.



Autor: Dubravka Bošković