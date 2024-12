Krkobabić: Osamostaljivanje mladih uzima maha

„Sela Srbije čekaju mlade ljude. Samo sa njima imaju šansu da opstanu“, rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić na današnjoj svečanosti u Palati Srbija, povodom sumiranja rezultata rada Ministarstva u 2024. godini i dodao: „Ovo što radimo je misija na delu, počelo je i uzelo maha osamostaljivanje mladih ljudi. To nije kampanja, to je dugoročno strateško opredeljenje Republike Srbije, od posebnog značaja za očuvanje nacionalnih i državnih interesa“, izričit je Krkobabić.

„Pravi primer su tih 16.000 žena, muškaraca i dece, ti mladi ljudi koji su stekli svoje nove domove, useljavajući se u 3.520 kuća u selima širom Srbije“, poručio je Krkobabić.

Danas su predstavljeni svi programi ovog Ministarstva, realizovani u čak 153 lokalne samouprave u Srbiji, od ukupno 174. Predsednik Akademijskog odbora za selo, akademik Dragan Škorić istakao je vidljive rezultate koji su programi Ministarstva postigli za kratko vreme u saradnji sa Akademijskim odborom za selo SANU.

Program naseljavanja napuštenih sesokih kuća, svojevrsna „lična karta“ ovog Ministarstva, odavno je premašio sva očekivanja. Samo je ove godine oživelo 870 napuštenih seoskih kuća širom Srbije.

U ime njih, prisutnima se obratila Mina Vujanović, koja se sa porodicom iz Beograda nedavno preselila u selo Brajkovići kod Kosjerića.

„Zahvaljujući ovom programu, ostvarili smo naš san, stekli krov nad glavom, a sada je sve lakše. Suprug je automehaničar, a ja sam pokrenula svoj biznis, pravim heklane torbe. Nameravamo da uzgajamo koze, imamo velike planove, ali sve to ne bismo mogli bez ovog programa i pomoći države. Deca će odrastati u zdravoj sredini, a tamo nam je sve blizu- škola, vrtić, dom zdravlja...“

Seoskom stanovništvu značajno je olakšao život besplatan prevoz minibusevima Ove godine dodeljeno je još 17 vozila, čime je njihov ukupan broj od početak programa - 78. Vozila su otišla i u četiri opštine na Kosovu i Metohiji.

Posle uspešno realizovanog programa „500 zadruga u 500 sela“, sa istim ciljem osnaživanja privrednih aktivnosti u selima, ove godine pokrenut je Program podrške razvoju privrednih aktivnosti. Mladi koji dobiju kuću, sada dobijaju priliku da u svojim selima razviju posao. Novac za preduzetnike dodeljen je u 14 opština, koje će ga rasporediti vrednim zanatlijama i malim privrednicima sa svijih teritorija. Očekuje se da oko 50 prvih preduzetnika već početkom godine krene u realizaciju svojih biznisa.

Jednako kao i žiteljima gradova, i stanovništvu na selu je potrebno mesto na kom će se okupljati, družiti, obeležavati važne datume, organizovati kulturne i sportske događaje. Zato je još jedan novi program Ministarstva za brigu o selu – dodela novca za obnovu Seoskih domova imao veliki odjek i podjednako interesovanje lokalnih samouprava. Novac je dodeljen i uskoro počinje obnova 19 Seoskih domova, i to odjednom. To su Domovi kulture ili Zadružni domovi u selima širom Srbije. Ponovo će to biti mesta gde pulsira život, mesta gde će se okupiti mladi, ali i najstariji.

I ove godine širom Srbije realizovani su Miholjski sureti sela, manifestacija koju je osmislio i zajedno sa pesnikom Ljubivojem Ršumovićem utemljio ministar Krkobabić. I ove godine od juna do decembra ova manifestacija okupila je oko 250.000 učesnika, iz 1.500 sela u 113 opština širom Srbije.

Visokim zvanicima, članovima SANU i brojnih instituta, predsednicima lokalnih samouprava i ostalim gostima obratili su se predstavnici Komisija po programima - agroekonomista Milan Prostran, prof. dr Budimir Sudimac sa Arhitektonskog fakulteta, prof. dr Dalibor Pešić sa Saobraćajnog fakulteta i Risto Kostov, sekretar Nacionalnog tima za preporod Srbije.

Današnju svečanost u Palati Srbija upotpunile su boje i ukusi iz raznih krajeva Srbije. Gosti iz metropole naivnog slikarstva, sela Kovačice priredili su malu izložbu naive, vredne članice Udruženja žena “Šimanovčanke” prikazale su radionicu tkanja, veza i heklanja, a domaćice iz Ade najslađi deo Miholjskih sureta uz tradicionalne ukuse Vojvodine. Prisutni na današnjoj svečanosti uživali su i u nastupu KUD Kupinik.