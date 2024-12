'UVREDA ZA DEMOKRATIJU I JASNA PRETNJA REGIONALNOJ STABILNOSTI' Marko Đurić o potezima Kurtija

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić, na svom nalogu na društvenoj mreži ''Iks'' napisao je da su potezi lažnog premijera lažne države, Aljbina Kurtija, uvreda za demokratiju i pretnja regionalnoj stabilnosti.

Najnovije optužbe Aljbina Kurtija su još jedan pokušaj da se skrene pažnja sa nedemokratskih postupaka njegove vlade, uključujući sistematsko isključenje Srpske liste sa predstojećih izbora. Ovakvi potezi su uvreda za demokratiju i jasna pretnja regionalnoj stabilnosti.

Albin Kurti’s latest accusations are yet another attempt to distract from his government’s undemocratic actions, including the systematic exclusion of the Serb List from upcoming elections. Such moves are an affront to democracy and a clear threat to regional stability.



