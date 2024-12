Opozicioni lešinari zahtevaju da Aleksandar Vučić da ostavku na mesto predsednika Srbije i da se formira prelazna vlada, što je upravo i bio cilj nasilnih protesta sakriven iza maske traženja pravde za poginule u tragediji u Novom Sadu!

Darko Glišić, ministar za javna ulaganja i predsednik izvršnog odbora SNS, osvrnuo se na nasilne proteste u Srbiji.

- Više puta sam govorio o tome, na sceni je trenutno pokušaj dolaska na vlast u Srbiji bez izbora. Jedna varijanta je da to bude nasiljem i sa brojem ljudi koje bi izveli na ulice i koji bi trebalo da pomognu i budu dekor za ono što su naumili, a to je nasilno preuzimanje institucija po ugledu na 5. oktobar. Druga opcija je pokušaj da preko svojih medija i istaknutih pojedinaca opozicije izvrše pritisak da se formira takozvana prelazna vlada. Ona nikada neće biti formirana i na to treba da se stavi tačka. Nikakve prelazne vlade neće biti - rekao je Glišić i dodao:

- U Srbiji neće biti nikakve revolucije, a na vlast će se dolaziti na izborima i samo izborima. Ukoliko na izborima osvoje samo jedan glas više, pružićemo im ruku i predati vlast. Sve dok ne budu imali taj glas više, putem nasilja, pretnji i sile neće doći na vlast. Zamislite državu u kojoj može da se desi da neko nasiljem može da preuzme vlast. To su stvari koje vraćaju državu u prošlost i unazađuju je - rekao je Glišić.

Glišić se osvrnuo i na izjavu Ivane Kekin, koja je poručila da je strateški interes Hrvatske da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne vodi Srbiju i da trebadoći do njegovog rušenja.

- Ona je u pravu. Politička elita u Hrvatskoj je jednoglasna i iznosi tačne stavove, ništa oni nisu slagali. Njihov strateški cilj jeste da sruše predsednika Vučića, je pre njega, kada god su želeli da nas ponize, pozvali bi onoga ko je u tom trenutku na vasti u Srbiji i od njega tražili da se izvinjava i za jeste i za šta nije. Uvek su ponižavali Srbiju koja jeste bila u tom trenutku inferiorna. Danas Srbiju ne možete da šutirate kao kantu, danas Srbija nije inferiorna, već raste i napreduje. Ljudi to vide i smatraju da će Srbija biti neko ko ih ugrožava. Ja razumem njihov strah da će dići glas ljudi koji tamo žive, jer oni misle da se mržnjom prema Srbima hrani običan čovek u Hrvatskoj - rekao je Glišić i dodao:

- Navikli su da se mešaju u unutrašnja pitanja naše zemlje još iz vrene kada su na vlasti bili neki koji su im to dozvoljavali. U izjavama trenutnih kandidata za predsednika Hrvatske mogle su se samo čuti izjave mržnje prema Srbiji, oni misle da se može preživeti mazanjem te mržnje na hleb. Misle da će bolje da žive ako Srba ne bi postojalo. Neverovatno je da jedna država toliko godina nakon Drugog svetskog rata baštini ideologiju, a to je čist fašizam. Oni i dalje misle da mogu ovde da kadriraju. Ne mogu da nam određuju ko će biti predsednik Srbije i ne mogu da nas ubeđuju da je "Jasenovac" bio dečje obdanište - rekao je Glišić.

Glišić dodaje da se sličan narativ može videti i kod pojedinih pripadnika opozicije.

- Kada oni udare, napadnu, polupaju nešto tokom protesta onda je to njihov demokratski izraz, a kada im neko iz kolone koja je blokirana uzvrati, onda ga nazivaju svakakvim imenima. To su ti narativi. Ne možeš da izražavaš svoj protest tako što ćeš da udaraš nekoga - rekao je Glišić.

Autor: Iva Besarabić