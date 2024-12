Radeta: Najgori šljam podržava blokade fakulteta

Vjerica Radeta, potpredsednica Srpske radikalne stranke, rekla je da ovo što svakodnevno gledamo na ulicama Beograda, Novog Sada i drugih gradova po Srbiji, što mediji zovu “studentski protesti”, to zapravo nisu studentski protesti, to su najobičnije blokade rada visokoškolskih ustanova, srednjih škola, pa bogami nisu van toga ostale ni neke osnovne škole.

- Niko još u Srbiji ne zna ko formalno sve to organizuje. Znamo da to suštinski radi CIA i da je to njihov zadatak, zato što su oni sada u jednoj velikoj akciji u Srbiji da probaju da nađu nekoga ko bi mogao stati na čelo opozicije, te prozapadne opozicije, pošto ovo što se do sada bavilo tom opozicijom, ispostavilo se da su nesposobni i nisu normalni čak ni za Cijine kriterijume. A ko ovde formalno to organizuje, ne znamo. Ne znamo, zato što se ti skupovi ne prijavljuju, a to nije u skladu sa zakonom i to je greška režima što dozvoljava skupove koji se ne prijavljuju, jer kada se skup prijavi, onda mora da se napiše ko je, da neko potpiše tu prijavu i da kaže u ime koga je potpisuje i stavlja se pečat - istakla je Radeta na konferenciji za štampu i dodala:

- Mi smo kao Srpska radikalna stranka imali ne znam koliko skupova i imaćemo ih, hvala Bogu, i uvek se zna, organizuje ih Centralna otadžbinska uprava, Gradski odbor Beograda, Okružni odbor južnobački, koji god, dakle, deo stranke, ali u potpisu stoji predsednik tog odbora i to potpisuje i stavlja pečat i zna se onda ko je organizator i ko je odgovoran. Ovde toga nema. Ali ono što znamo jeste ko sve podržava ove blokade koje, zapravo, nanose veliku štetu, pre svega ozbiljnim studentima, a takvih je 98 posto. U ovim njihovim akcijama blokade nema više od 2 posto studenata, a ovih 98 posto studenata bi da studiraju, da uče, da se što pre dokopaju svog posla, svoje diplome zbog koje su upisali fakultete i da se što pre, što bi se reklo, skinu sa grbače roditeljima, koji moraju od usta da odvajaju da bi školovali decu na fakultetima. I ako postoji bilo ko ko nije siguran da li treba podržati te blokade ili ih ne treba podržati, treba samo da pogleda ko ih javno podržava i ne verujem da bi više iko normalan mogao da stane iza te blokade.

- Ja ću sada samo da napomenem neka od tih imena, onako najbitnija u njihovom svetu, a zapravo poznata široj javnosti, pa evo, da vidite da li može biti normalno, da li može biti patriotski nešto što podržavaju, recimo, Aljbin Kurti, Andrej Plenković, Zdravko Krivokapić, Dinko Gruhonjić, Nedim Sejdinović, Biljana Stojković, švaler za crkvene pare vladika Grigorije, Branimir Nestorović, Miloš Jovanović, Nataša Kandić, Olivera Kovačević – to je ona žuta Olja, studenti iz Rijeke, iz Podgorice, iz Sarajeva, iz Zagreba, beogradski kardinal Ladislav Nemet, pa onda kojekakvi glumci, sportisti i tako dalje, pa čak i neki sportisti koji su se do pre manje od godinu dana dičili odličjima koje im je na grudi kačio predsednik Republike Srbije. I svakako tu jesu ovi lideri, liderčići svih prozapadnih stranaka, ali oni su negde u drugom planu, oni čekaju da ovi takozvani studenti – zapravo da ljudi poveruju da su to studenti – da oni urade kao nešto, pa da onda ovi dođu na scenu - kazala je Radeta.

Prema njenim rečima, ne može tu niko ništa da uradi i da to što oni pričaju o nekoj prelaznoj vladi, to je apsolutno nemoguća misija, ali bi zaista bilo krajnje vreme da se država uozbilji, da se državni organi uozbilje i da sve ovo dovedu i uvedu u zakonske okvire.

- Sve ovo što se radi je regulisano zakonom, ali ne da se radi na ovaj način, nego onako kako zakon predviđa i mi zaista očekujemo, sinoć je predsednik Republike na tom nekom njihovom okupljanju rekao da država trpi, trpi, trpi, kako je rekao, ali da će to trpljenje da prestane. Ja mislim da je to trpilo zapravo davno prestalo i da je, zaista, više krajnje vreme da državni organi rade svoj posao. To ne znači da treba zabraniti proteste. Kome se šeta, kome se protestuje, evo im nek izađu na Ušće, nek ne dolaze do 1. maja, nikome neće smetati. Ali da oni smetaju nekome ko želi normalno da živi, to je jednostavno nedopustivo - rekla je Radeta.