Zaporožac: Kurti će učiniti sve u pokušaju da otme mandate Srpskoj listi

Aljbin Kurti će učiniti sve da pokuša da otme mandate od Srpske liste, smatra potpredsednik te stranke Ivan Zaporožac, dok predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun ukazuje da je cilj iracionalnog delovanja režima u Prištini da se prekine veza Srba na Kosovu sa Srbijom.

Zaporožac je, u izjavi za Javni servis Srbije ukazao da Vrhovni sud ima obavezu da u roku od pet dana odluči o žalbi Samoopredeljenja na odluku Izbornog panela za žalbe i predstavke (IPŽP).

„Ako je pravde, Vrhovni sud će doneti odluku da se ona uvaži i potvrdi ono što je rekao IPŽP, da se verifikuju naši kandidati i Srpskoj listi omogući izlazak na izbore 9.februara“, podvukao je Zaporožac.

On je istakao da nema sumnje da će Kurti i njegov režim upotrebiti institucionalne i vaninstitucionalne mogućnosti da se Srpskoj listi otmu mandati, da bi ih dobili Srbi kojima može da manipuliše, kako bi nastavio represivnu politiku prema srpskom narodu na Kosovu.

Izrazio je uverenje da će Srpska lista i pored toga osvojiti svih 10 mandata predviđenih za srpsku zajednicu.

„Takozvani srpski ministar Rašić je glasao da se srpskim domaćinima na severu Kosova oduzme zemljište, kao i da se formira muzej koji bi imao za cilj da se optuže Srbija i srpski narod za genocid“, rekao je Zaporožac.

Upitan za novi upad u srpske institucije, on je istakao da će delovanje protiv Direkcije za urbanizam, projektovanje i inženjering uticati na život socijalno ugroženih porodica, koje žive u objektima koje je održavala ta ustanova.

„Kada god Kurti oseti da ne stoji dobro kod svog biračkog tela,on odluči da uradi nešto protiv Srba. Juče su nasilno upali u preduzeće Urbanizam i zatvorili tu našu firmu i priveli direktorku. Kurti čini sve da ugrozi srpsko stanovništvo na Kosovu“, podvukao je Zaporožac.

Preneo je da je rukovodstvo Srpske liste juče razgovaralo sa direktorima i radnicima pogođenih preduzeća i u dogovoru sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju i državom Srbijom garantovalo da će nastaviti da primaju dohotke i da će činiti sve da im se omogući da se vrate na svoja radna mesta, jer nema ko da obavi ono čime se bave.

Drecun je ukazao da je Kurti nastojao da kompromituje Srpsku listu kako bi mogao da pronađe razlog za zabranu njenog delovanja. Pokušao je da ih kriminalizuje, optuži da je neka logostička podrška navodnim srpskim terorističkim grupama.

On je ukazao da takav pokušaj u vezi sa napadom na kanal Ibar-Lepenac nije doneo očekivani rezultat.

Drecun je uveren da se ne može isključiti mogćnost da će Kurti pribeći ekstremnim akcijama kako bi onemogućio Srpskoj listi da učestvuje na izborima, ili je dodatno kompromituje da bi postigla što lošiji rezultat.

Drecun je kazao da Kurti i Samoopredeljenje deluju suprotno kosovskim zakonima, o čemu je govorio i predsednik CIK-a prilikom donošenja odluke da se ne verifikuje Srpska lista.

Zbog toga, smatra, ne može se očekivati da će Vrhovni sud odlučiti protiv Srpske liste i nečega što je očigledno protiv zakona, uprkos pritiscima kojim je izložen.

Drecun je ocenio da iracionalno političko ponašanje Kurtija, i pored pritiska zapada da Srpska lista učestvuje na izborima kako bi se Srbi vratili u institucije i stvorio privid njihove multietničnosti, pokazuje koliki mu problem predstavlja učešće Srpske liste na izborima.

„Bez Srpske liste na izborima sigurno bi bio minimalni odziv Srba i to bi okrnjilo legitimitet glasanja. To je razlog pokušaja političke kompromitacije Srpske liste. Srpska lista sada mora da se bavi ovim pitanjem, kao i pitanjem dodatnog onemogućavanja rada srpskih institucija, mora da priprema odgovore na sve to umesto da se priprema za izbore“, dodao je on.

Drecun je kazao da je Srpska lista jedina prava veza sa državom Srbijom, bez čije pomoći Srbi ne bi mogli opstati na Kosovu ni nedelju dana.

„Ko želi da onemogući Srpsku listu ima nameru da manipuliše srpskim mandatima, pokušava da onemogući srpskoj državi da pomaže srpskom narodu na Kosovu. To dokazuje i činjenica da stavlja deo po deo pod svoju kontrolu, a ne radi ništa da pomaže srpskom narodu i sprečavanje formiranja Zajednice srpskih opština. ZSO bi bio taj institucionalni mehanizam koji bi bez obzira na volju Prištine omogućio Srbiji da pomaže srpskom narodu“, objasnio je Drecun.

On je kazao da je sada veoma ozbiljna i teška istuacija, i da veruje da će Vrhovni sud odlučiti po zakonima.

Izrazio je uverenje da zapad, pored javnih saopštenja da Srpska lista treba da učestvuje na izborima, sprovodi diplomatske aktivnosti o kojima se ne govori u javnosti, jer im je potrebna „čistija situacija“ kako bi se ubedile one članice EU i Nato koje ne priznaju Kosovo da se otvori put Prištini ka članstvu, a to ne može bez multietničkih struktura.

„Kurtiju je potpuno jasno da ne može da slomi srpski narod i njegovo jedinstvo oličeno u Srpskoj listi“, dodao je Drecun.

Rekao je i da bi Nenad Rašić sa svojom strankom radio na prekidanju veza Srba na Kosovu sa Beogradom i okretanju ka Kosovu.

Kada je reč o optužnicamaza ratne zločine koje se podižu protiv Srba, Drecun je kazao da one izazivaju izvesni strah kod srpskog naroda.

„Postoje neki neki tajni spiskovi. Priština optužnicama koje podiže onemogućava Srbima da žive normalno, da imaju stabilno predviđanje budućnosti. To je pokušaj Kurtija da zastraši Srbe ne samo da ostanu na Kosovu, već i da se proterani vrate. Suprotno dogovoru, formirali su jednonacionalnu komisiju za verififikaciju i potvrđivanje imovine, kako bi onemogućili vraćanje imovine Srbima. Ako neko podnese zahtev za vraćanje imovine podiže se optužnica i tako lice spreči da se bavi time. Kada vam neko oduzme imovinu onemogućava vam da se vratite i gubite svaku nadu da se vratite odakle ste proterani“, rekao je Drecun.

Istakao je i da je opasna priča koju Kosovo pokušava da plasira o genocidu nad Albancima, što ukazuje da Kurti želi da sakrije istinu o zločinima OVK i dodatno zaplaši Srbe.

„Vrši se izuzetan pritisak na srpski narod, koji mora da bude zaustavljen od strane međuanrodnog prisustva na Kosovu“, podvukao je Drecun.

