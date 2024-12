HRKALOVIĆ ZA PINK: Jednaki su strateški interesi Kurtija, opozicije i Hrvatske

Istakla je da je predsednik Srbije pokazao koliku moć ima nad

Dijana Hrkalović je gostujući na TV Pink istakla da je godina iza nas bila puna izazova i iskušenja, ali da je Srbija pokazala da može da se izbori sa svim neprilikama.

- Svet se mnogo promenio, zato ljudi pribegavaju nekim nesistemskim rešenjima, to je ono što nas negde čeka. Ono što je do sada bila geoppolitička rekapitulacija, izdvojila bih neke... Najvažniji događaj u svetu sukobi u Ukrajini i na Bliskom istiku, sve je to uticalo na nas. Vučić je dobio 109 zemalja uz sebe, vezano za genocid. Ono sa čim se sada suočavamo, što je novitet su sankcije NIS-U. Predsednik je naveo nekoliko ideja kako će to biti rešeno - rekla je ona.

Jednaki su strateški interesi Hrvatske, Kurtija i jednaki strateški interesi opozicije Srbiji, rekla je potom.

Autor: Dubravka Bošković