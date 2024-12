HRKALOVIĆ U HIT TVIT-U: Srbija više nego bilo ko želi da se sprovede istraga na KiM, jer znamo da nismo krivi

Hrkalović je istakla da je istina vrlo jednostavna, a da je ne vidi samo onaj koji to ne želi.

Bivša državna sekretarka Dijana Hrkalović je gost večerašnjeg Hit Tvita gde je komentarsala novonastalu situaciju na Kosovu i Metohiji.

- Gleda se motiv, šta je korist, a šta šteta. Kurtijeva je korist, to je krajnji cilj... protetivanje Srba, genocid nad Srbima na Kosovu... Da ih nema više... To postiže ovim... Izazvana je šteta Srbiji. Srbija sigurno ne bi ostavila svoe građane bez vode za piće. Transparentni smo za ovu istragu, i želimo više nego bilo ko, jer znamo da nismo krivi, znamo ko je kriv... Zna se otprilike ko će reći da je Kurti nalagodavac - dodala je ona.

Već znamo da je Kurti nalagodavac, i samo 9 minuta nakon što je obavešten, on je uputio zahtev Euleksu da se pozicioniraju snage na severu KiM, kaže Hrkalović.

- Nemoguće je da se to otkuca za 9 minuta, sve je bilo spremno - dodala je Hrkalović.

- Najverovatnije se radi o srpskom eksplozivu koji je otet u racijama, i koristio ga je onaj ko ga je zaplenio. Pozicioniranje kosovskih bezbednosnig snaga, to što do 12. moraju da se zaključe liste za izbore i srpska lista mora da se proglasi... Sada i treba da se otvori klaster za EU, Kurtijev rejting je u padu, a uvek kada je u padu, on nešto radi prema Srbima... Oni rade presmešno neodgovornu istragu, hapse ljude koji su na svinjokolju... Hapse ljude koji su na pecanju... Uhapsili su novinara... - kaže Hrkalović.

Hvala Grenelu, Orbanu, Francuskoj, Nemačkoj, dodala je ona, pa se prisetila Rotove izjave:

- Zvanična Nemačka se drugačije oglasila umesto njega... Vučić je rekao da se prvi put slaže sa Rotom, jer zna da nismo krivi. Rot je srbomrzac, on je bio i još uvek jeste neformalni vođa domaće opozicije... Marinika Tepić ga je citirala, veličala... Pa onda Borko koji je odgvoran za potpisivanje sporazuma o administrativnim prelazima, Lazović koji je pravio selfi sa tim Rotom... Znači, on je bio i ostao njihov neformalni vođa. Kada god je teško Srbima na KiM, ovdašnja opozicija uvek upire prstom u Vučića - kaže Hrkalović.

Autor: Dubravka Bošković