Ne želi da je vidi!

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Večerašnja voditeljka je Ana Radulović. Sedma sila je spremna da ozbiljno prodrma kavez ukućanima svojim intrigantnim pitanjima. Joca Novinar porazgovarao je sa Urošem Rajačićem i Jovanom Cvijanović o njihovom odnosu.

Jovana svakakvim imenim te Uroš nazvao, kako to komentarišeš? - upitao je Joca.

Jezivo. Ja imam kvarnu crtu da njega provociram jer me ne primećuje. Moje provokacije i njegove uvrede ne mogu da se porede. Ja sam nečije dete, moji roditelji ovo gledaju. Jednu stvar koju samo on zna u Eliti, on me provocira da će da to iznese. Ružno je, stalno neko ograđivanje od našeg odnosa - rekla je Jovana.

Šta si ti njemu to poverila? - upitao je Joca.

Pa nešto je za moju porodicu, meni je bilo teško i poverila sam mu se. Konstantno mi vređa mamu i tatu - rekla je Jovana.

Meni je ovo najveći blam u životu. Devojka sve laže. Devojka mi se svaki dan kune da će da me ostavi na miru, prvi put mi se zaklela u sestru, drugi dan u pudlu neku. Devojka radi svaki put sve gore stvari. Ja danas sedim sa Zolom i pričam, ona konstantno dobacuje i provocira. Odem posle toga legnem u krevet ona me prati. Ja joj kažem je*ala te pudla u koju si se zaklela. Svaki put odem da plivam nešto da pobegnem - rekao je Uroš.

Zašto te blam to je ipak tvoja devojka bila? - upitao je Joca.

- Ovo mi je najveći blam. To što smo bili sedam dana zajedno ne daje njoj za pravo da ide i da me provocira. Ovo je za mene najveći dušmanin kojeg sam upoznao u životu. Njoj prilaze ljudi i govore joj da ona nije normalna, ona se dernja i traži opravdanje. Ja nikad ovde nisam prvog uvredio - rekao je Uroš.

- Što me vređaš toliko? - upitala je Jovana.

-Grebeš me već tri meseca. Devojka je nasilna i poremećena - rekao je Uroš.

Što si posle svega toga imao odnose sa njom? - upitao je Joca.

-Ona je zadnjih mesec dana sa mnom spustila loptu, negde se primirila. Zaklela mi se u sestru - rekao je Uroš.

Što si bio sa mnom? - upitala je Jovana.

Jer sam degenerik, ne želim da imam komunikaciju s njom makar umro - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P