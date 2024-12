Kurti ponovo dobio podršku iz Srbije! Za Ješića formiranje ZSO nije obaveza: Ne mora biti napravljena ako nema interesa naroda (FOTO)

Kada je reč o Kosovu, prioritet su ljudi i njihov interes, a ne teritorija, izjavio je jedan od pokretača inicijative "Solidarnost, samoodbrana, oslobođenje" Goran Ješić.

On podržava formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO), „ako postoji interes građana Kosova srpske nacionalnosti da naprave takvu zajednicu“.

Ješić otvara prostor Kurtiju da preuzme celo Kosovo i Metohiju, a za ZSO kaže da to nije obaveza, već ako narod hoće ok, čime pomaže Kurtiju da se to ne dogodi.

Autor: Aleksandra Aras