Još jedan istorijski dan za Srbiju! Ana Brnabić: Generacije su sanjale brzu saobraćajnicu do Loznice

Presednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je da je danas da bio još jedan istorijski dan za Srbiju, zbog otvaranja brze saobraćajnice do Loznice.

"Generacije su sanjale brzu saobraćajnicu do Loznice. Danas imamo auto-put do Šapca i, praktično, auto-put od Šapca do Loznice. Ostvarujemo snove naših predaka i ostavljamo razvijeniju i bogatiju Srbiju našim potpmcima", napisala je Brnabić na mreži X.

Poručila je da "ovo jeste vizija" predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Brza saobraćajnice Šabac - Loznica, duga 54,5 kilometara, otvorena je danas, u prisustvu predsednika Vlade Srbije i izaslanika predsednika Republike Miloša Vučevića.

Brza saobraćajnica Šabac–Loznica deo je projekta izgradnje auto-puta Ruma-Šabac-Loznica.



Između Šapca i Loznice će se, nakon izgradnje ove deonice, putovati najduže pola sata umesto sat vremena.

Izgradnja auto-puta Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica jedan je od prioritetnih zadataka u drumskom transportu, s obzirom na to da je reč o projektu koji je važan za razvoj i povezivanje Srema, Mačve i zapadne Srbije i Vojvodine, ali i ovog dela Srbije sa regionom, pre svega sa BiH.

Kada bude izgrađen i Fruškogorski koridor, od Rume do Novog Sada, Loznica će biti povezana savremenim putem i sa ovim gradom.

Autor: Aleksandra Aras