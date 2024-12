Gosti Verice Bradić večeras su bili predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević i istoričar Goran Šarić.

U emisiji "Kad tuga progovori", sinoć su govorili članovi porodice Firić iz Kovilja koji su u tragediji na Železničkoj stanici Novi Sad izgubili tri člana - Saru (5), njenu sestru Valentinu (9) i njihovog deku Đorđa (53).

Mnogi su ovo iskoristili ponovo u političke svrhe.

U večerašnjoj emisiji ovo će biti jedini predlog.

Predsednik Vučić je rekao da će se uvek zloupotrebljavati šta god da se kaže, dodaje da oni komentarišu negativno i otvaranje autoputa.

- Ovo je važnije pitanje, ovo je koliko sam razumeo, jedini predlog za večeras. Ja sam bio na sedam dana na groblju, bukvalno, ne možete da ne zaplačete tamo kada odete, istovremeno, kako se vi osećate, koga briga, kada vidite kako se osećaju majka i otac. Deka je samo godinu dana mlađi od mene. Čuo sam od njih sve to, i u prvom i u drugom razgovoru, oni su sada u ovome što su snimili bili još dostojanstveniji, tako da, ljudi samo hoće da nekako uz muku nastave svoj život, ako je to uopšte moguće i normalno, posebno za majku - rekao je Vučić i dodao:

- To je jedna mlada, pristojna, fina žena i to je za nju mnogo teško. Dragoslav je otac familije, jak, stamen, ali i on se zaplače. Kako da se ne zaplače, kamen bi sa zaplakao kada pomisli na Saru i Valentinu.

Kako kaže, ne zna se koje odvratniji u komentarima, među nevladinim organizacijama i raznoraznim grupama.

- Problem je ovde, rekao bih, u tome što mi nikoga ne poštujemo, imamo manjak empatije i emocija, a višak prava da svakome drugome solimo pamet i kritikujemo i napadamo, a strašno smo uvređeni kada nam neko kaže i najmanju sitnicu - rekao je Vučić.

Kako kaže, neko kaže da to ne rade zbog njih, a svima nam je bilo jasno to, oni se, dodaje, nisu setili ni da izjave saučešće.

- Nisu bili zainteresovani, bili su samo zainteresovani za rušenje Gradske kuće i rušenje vlasti. Simbol koji koriste i sisteme, to je sve došlo sa strane, od stranih agencija, a ovde su istakli kao novi simbol borbe, a plodno tle je tragedija koja se dogodila. Na stranu što opozicija ovde nema nikakav plan ni program - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je neverovatno da oni mogu za tu majku da kažu da je podmićena i plaćena, majka koja je izgubila dvoje dece.

- Video sam sve komentare koje su upućivali, jako je puno bolesti na političkoj pozornici. Naše je da se odgovornost ispita do kraja, da odgovorni budu kažnjeni - rekao je Vučić.

Kako kaže, to da svaku tragediju zloupotrebite u političke svrhe, kako dodaje, sa ovim ljudima nešto nije u redu iz naše opozicije. Dodaje da su se unervozili i mislili su da će nešto da urade na prepad i uz veliki pritisak.

- Išao sam i kod porodica u Duboni i Orašju, nisam zloupotrebljavao tragediju - rekao je Vučić.

- Ništa neće da urade, ljudi da budu mirni, pošto vlada velika briga kod naroda, ljudi se sekiraju, to postaje jedan od većih probema u zemlji za obične ljude, ne mogu da gledaju da im neko rastura državu, hoću da im kažem da nemaju oko čega da se sekiraju - rekao je Vučić.

Knežević je rekao da je ono što je primetno, ozbiljna kontaminacija određenih političkih struktura, koje ne mogu da dođu na vlast i sada pokušavaju, kako kaže, uz pomoć nekakvih studentskih protesta, da na ulici to naprave.

- Ja želim da kažem tim mladim ljudima, da ako veruju u to što rade i žele nešto da promene, da odstrane svaki politički uticaj i da se odreknu podrške anti srpskih snaga iz regiona koji su navodno podržali ove proteste - rekao je Knežević.

Kako kaže, studenti mogu da organizuju svoju političku organizaciju, ali nije mi u redu kada vidim podršku ovome anti srpskih elemenata koji su pretili da će nas proterati na traktorima.

- Pozivam i Kurtija i braću iz Hrvatske i Crne Gore, da osude proteste u Tirani i kažu da je to borba za demokratiju u 21. veku - rekao je Knežević.

Šarić je, komentarišući predizbornu kampanju u Hrvatskoj, rekao da je svaki dan bio bar jedan članak od strane svih predsedničkih kandidata protiv Srbije i predsednika Vučića.

- To vam je jedno maligno tkivo protiv koga se ja borim tamo već godinama - rekao je Šarić.

Dodao je takođe da ne bi podržao ni studente, njih bi, kako kaže, isključivo podržao da uče. Kako kaže, njima je potrebno iskustvo, nije dovoljno samo znanje.

Šarić je rekao da su ovi "studenti" samo izvođači radova. Dodaje da imamo ljude koji su stvarno ljuti na institucije, vlast i slično, ali koji su istinski rodoljubi, ali kako ističe, njih je manji broj na ulicama.

- Ovo ne rade studenti sami, ovde se radi o destabilizaciji srpskog društva. Zamislite da ova vlast ode, imali bi dugi period bezvlašća. Srbija bi bila destabilisana, dok bi se oni glođali, Srbija bi bila Eldorado za one iz Hrvatske i još neke. Svima njima treba slaba Srbija, a ona je slaba kada nema koncenzus oko državnih pitanja - rekao je Šarić.

Vučić je rekao da je reč o izrazito antisrpskim snagama. Kako kaže, dobrim srpskim studentima, čak i kada pokažu indeks, nije odobren ulaz na fakultet, jer su na drugoj strani.

- Ovo nam sve govori o uplivu hrvatske obaveštajne agencije, ovo je na nivou nevladinog sektora i sve je to podržano od zapadnih obaveštajnih agencija. Naravno da je interes hrvatske službe i mnogih drugih pad vlasti u Srbiji. Što se tiče studenata, ja nemam potrebu da se udvaram bilo kome. Ne mislim da su u pravu, znate li koliko sam saveta dobio od ljudi da samo to treba da kažem. To vam uvek kažu slabići koji bi želeli linijom manjeg otpora da sačuvaju svoje funkcije, a da nikada nemaju svoj stav i svoje principe - rekao je Vučić.

Dodaje da smatra da tu ima dobre dece, koja žele da menjaju svet, koja žele da budu pitana. Ističe da je dobro da imamo aktivnu omladinu i da će to doneti rezultate, ali da podržava, kako kaže, ove koji sve to planski rade, to mu ne pada na pamet.

- Smešni su mi ti ljudi kao Jovo Bakić, on će nekoga da goni. Taj koji je prvi napisao "Vučiću, niko te ne voli", jave mi ljudi i kažu njegov tata ima 10.000 evra platu koju si mu ti dao. Nije 10, ima 9.300 evra mesečnu platu. Običan narod pitajte, pošto ja to gledam jednom u 4 dana, njih ne možete da prevarite, oni hoće rezultat, da vide da neko nešto radi, ne da se bori za glumce, pevače, zvezde, poštovanje prema svima njima. Pomozi da imaju veće plate. Sve drugo, napamet mi ne pada, brinem o običnom narodu, domaćinu, radniku. Ja molim još jedanput, kao što nikada neću da molim Đilasove profesore i profesorke, ja da sam ministar prosvete, uručio bih joj otkaz istog dana. Nažalost, u vladi su neki koji drugačije misle od mene. Da ti moje dete izvodiš na ulicu zato što si ti politički aktivista, sram te bre bilo! - rekao je Vučić.

- Deco vratite se da učite, pokazali ste da možete mnogo stvari da uradite, nemojte da budete iskorišćavani od strane nekih ljudi - poručio je Vučić studentima

- Ješić udario policajca na dužnosti, on pušten odmah, a neki drugi eno ih još u pritvoru. U kojoj zemlji to ima? To su zahtevi. Tužilaštvo je pod pritiskom, za mene jeste krivo, ali pod pritiskom su svi. Ponosan sam što me baš briga za svačiji pritisak. Može svako da se zove kako hoće i radi šta hoće, za mene su Ustav, pravo i pravda najvažniji. Neću da mi boljševici uništavaju državu - rekao je Vučić.

Kako kaže, Gruzija ima najveću stopu rasta. Napravili da im zemlja raste preko 7 odsto.

- Napadnite ih, zgazite ih. Koja je defakto prva najbrže rastuća zemlja u Evropi - Srbija je, i mora da bude kažnjena. Što bih se ja plašio bilo koga i bilo čega? Da me ubiju, strpaju u zatvor, moj duh niko ne može da slomi, a i opet bi se pričalo šta je sve urađeno i kako su ovi što su došli nesposobni - rekao je Vučić.

- Most koji je srušen u Merilendu, Delaveru, još uvek posle 9 meseci istraga nije završena, samo da to imate u vidu - dodao je Vučić.

- To je strateški pritisak od strane Hrvatske. Po njima demokratizacija Srbije znači, slaba i jadna Srbija koja će da se izvinjava. Sa leve ili istočne strane Dunava, imate tu dva problema, zemljište i ada, mi mislimo da oni hoće da pogaze sve norme Međunarodnog javnog prava, oni misle obrnuto. Hrvatska nema rešeno granično pitanje ni sa jednom zemljom u regionu i sa svakom se poziva na potpuno drugačiji princip u odnosu na drugu zemlju - rekao je Vučić.

Vučić je, komentarišući štrajk prosvetnih radnika, rekao da je prihvatio sve zahteve, i da je čak i dodao nešto. Dodaje da je sve bilo samo pro forme, da bi onda i ti koji su bili zadovoljni dogovorenim, obavestili su nas da su ili bili uzdržani ili da su glasali protiv.

- Mnogo je ljudi bilo prisutno, niko ne može da kaže da ovo nije istina. Onda shvatite da ustvari, neko drugi time upravlja. Onda su rekli da će biti potpuna obustava, a ja vam kažem da toga neće biti, makar smenili sve direktore u Srbiji - rekao je Vučić.

Kako kaže, oni hoće da prave blokade, a ne u generalni štrajk, jer ovako ne dobijaju manju platu.

- Mi ćemo da razgovaramo sa onima koji to žele, a ako neće nije nikakav problem. Sada su sve promenili i dodali mnogo drugih zahteva, kako bi mi na nešto rekli ne, a oni onda kako nas oni drže - rekao je Vučić.

Kako kaže, ništa od ovoga što rade nije u skladu sa zakonom. Dodaje da svi koji protestvuju rade to mimo zakona. Kako kaže, da upadamo na fakultete nećemo i da bijemo studente, nećemo.

- Ko neće da studira ne mora, nikoga nećemo da teramo - rekao je Vučić. Kako kaže, postoji grupa za medijski pritisak, uz podršku spolja, opozicionih stranaka, koji moraju da naprave potpunu kriminalizaciju.

- Imamo dobru priliku da sa mladim ljudima koji vole ovu zemlju, a takvih je ogromna većina, da oni budu budućnost ove zemlje, ali to zavisi od njihovog znanja a ne od toga šta će da urade na ulici. To je moj poziv njima, ako hoće, hvala, ako neće, opet hvala. Punoletni su i mogu da odlučuju o svojoj sudbini - rekao je Vučić.

Kako kaže, Srbija je podignuta iz potpunog pepela, i da je sada broj 1. po uspešnosti ekonomije u regionu. Dodaje da ja budem prevarant koji će da uništi svoju zemlju i da preda vlast u ruke najgorima u Srbiji, kako kaže, ne pada mu na pamet.

- Ako hoćete da me ubijete, ubijte me, ali vam drugi izbor ne preostaje. Prekinite, neće se odlučivati o prelaznoj vladi, uvek ću imati potrebnu većinu u Skupštini. Ako pobede pošteno na izborima, čestitam, dobrodošli, ali to da dobijete vlast na ulici, kako bi mogli da pljačkate i uništavate zemlju, to nećete moći - rekao je Vučić.

Kako kaže, nama je 1. decembar 2026. godine najvažniji dan, tada ćemo predati ključeve, ali do tada, imamo još mnogo toga da uradimo.

- Biće najžešći udar na ljude koji su protivzakonito i korupcijom sticali značajan novac, potpuno svejedno kojoj političkoj strani pripadaju. Što se tiče drugih uspeha ili neuspeha, kada me pitaju ljudi, a više me je pitalo što nisam tumačio izjave Đokovića, Obradovića... Znate, kad sam toliko slobodan kao ptica, kao orao, znate koja ptica se popne orlu pa ga kljuca stalno, vrana. Ali neće orao da je smlati krilima, nego je pobedi tako što poleti u visinu, jer vrane tada više nema. Ja ne bih gubio vreme na te ulične obračune, trudio sam se da čuvamo političke protivnike, da čuvamo demokratiju, da se ne ponašamo kao na zapadu, da radimo u interesu naše zemlje. Hoću da se bavim Expom, rastom, da odem u te visine gde oni ne mogu. Tako se onda dobro osećam u tom razređenom vazduhu da samo razmišljam o sutra, o budućnosti Srbije. Nama je prvi decembar 2026. najvažniji dan, tada predajemo ključeve, ali do tada nisam u stanju da nabrojim šta sve mora da bude urađeno - rekao je Vučič i dodao da postoje stvari u koje je svoju dušu i srce utkao i da ne da mandat nikome.

- Mi već sada imamo značajno veći broj kilometara nego Rumunija koja je trostruko veća od nas i koja je primila ogromnu podršku Evropske unije do sada. Ja znam kako će da bude ova tri meseca kad krenemo u žestoku borbu - rekao je Vučić.

Kada je porodica Filić u pitanju, Knežević je rekao da je jako monstruozno to što neki zloupotrebljavaju ovu tragediju i njihovu bol. Dodaje da mu je jako teško da govori nakon onoga što je čuo u emisiji i dodaje da je zloupotreba svega toga upozoravajuća i pokazuje da postoje ljudi koji su spremni da na ovakvoj tragediji propagiraju političku priču koju zasnivaju na prelaznoj vladi.

- Ova gospođa je poslala snažnu poruku da ovu porodicu i ono što se desilo izuzmemo od dešavanja na ulici - rekao je Knežević.

Šarić je rekao da opozicija i grupe za pritisak žive od afere do afere. Dodaje da je svaki put nešto novo, zaboravlja se ono što je bilo i kreće se iz nove u novu.

Autor: Aleksandra Aras