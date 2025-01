'PROJEKTI NE SMEJU DA BUDU UGROŽENI, MORAMO DA UBRZAMO RAD' Vučić: Potrebno je pojačati i ubrzati rad

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je jutros da projekti na kojima se radi među kojima je i Ekspo 2027. ne smeju da budu ugroženi, a namera je da se, kako je istakao, rad na tim projektima pojača.

- Ono što se dogodilo u Novom Sadu napravilo nam je bezbroj problema. Najveći problem su naravno ljudski životi. Ne možete da vratite porodicama njihove najbliže i to je užas za celu zemlju. Ali to je sad rodilo i bezbroj drugih sporednih problema, koji se tiču napretka zemlje i njenog rasta. Sada da nađete nekoga da potpiše bilo šta, da vam potpiše da je ovo stolica, on će tražiti šest meseci da proverava da li je to stolica - rekao je on za Javni servis.

Istakao je da rad na započetim projektima mora da se ubrza i da će pokušati da pre nego što ode na Hilandar, za Badnji dan, još jednom ode da vidi kako izgleda i kako teku radovi na Ekspu.

- Moramo da ubrzamo sve. Mnogo toga moramo da uradimo do 1. decembra 2026. Ja sam ponosan na to, radostan, što ćemo moći da izguramo i uveren sam da ćemo moći, ali je potrebno da radimo još više i još mnogo energije da uložimo. I ljudi će biti na kraju veoma zadovoljni. Dakle, uvek su na početku svi protiv svega i protiv svake novine, protiv svake promene, a onda kada vide koliko je to bolje, onda to oberučke zagrle i prihvate - naglasio je Vučić.

Kao najbolji primer toga naveo je Beograd na vodi, gde je, kako je rekao 2. januara oboren rekord svih vremena, po posećenosti, gde je bilo potrebno sat i po vremena da se uđe ili izađe.

- Pri tome ti što su ulazili i izlazili, bar polovina njih je protestovalo protiv toga, tako da dobro je da se ljudi menjaju i dobro je da ljudi prihvate i svoje greške i dobro je da guramo zemlju napred - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, učešće na Ekspo su osim Sjedinjenih Američkih Država potvrdile i Kina, Japan, Turska, Švajcarska, ali i mnoge manje zemlje, kao što je Jemen.

- Nadamo se da ćemo uspeti da oborimo rekord koji je postavila Astana gde je došlo 117 zemalja i da kod nas dođe bar 130 država iz celog sveta - istakao je Vučić.

Autor: Aleksandra Aras