'PRETNJE SU OZBILJNIJE NEGO ŠTO MISLIMO' Đurđev: Treba pružiti zaštitu novinarima, mnogi su stradali obavljajući svoje dužnosti (VIDEO)

Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, rekao je gostujuću Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić da je godina za nama bila 'godina crne hronike'. On je ošto osudio napade na novinarku Andrijanu Nešić koja poslednjih dana trpi nabrutalnije uvrede i pretnje smrću zbog objavljivanja informacija o pozadini tzv. studentskih protesta.

Andrijana Nešić, pomoćnik glavnog urednika za digitalna izdanja "Novosti", govorila je u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić o pretnjama smrću, napadu i linču koji doživljava od strane opozicionih aktivista, a sve zbog objavljivanja informacija o pozadini tzv. studentskih protesta.

Nešićeva je rekla da poslednjih dana trpi najbrutalnije pretnje i uvrede koje dolaze sa društvenih mreža, kao i da su odgovarajuće krivične prijave podnete VJT.

Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, komentarisao je slučaj brutalnih napada na novinarku.

- Ovo je zaista strašno, pripadnici MUP-a treba da utvrde ko stoji iza tih pretnji ali mi se čini da je to ozbiljnije nego što mislimo i pretpostavljam da poruke nisu uopšte poslate iz Republike Srbije nego verovatno iz neke od susednih država. Ovo tim pre treba uzeti za ozbiljno i pružiti zaštitu ne samo Andrijani Nešić nego i svim novinarima jer mi imamo u bližoj istoriji vrlo negativna iskustva kada su novinari u pitanju. Mnogi su stradali obavljajući svoje dužnosti ali je trenutno klima takva u društvu da se optužnice, suđenja, streljanja i vešanja dešavaju u medijima- rekao je u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige.

- Svedoci smo i oko ovih nemilih događaja, koji je zadesio Novi Sad i čitavu državu da je moć tih grupa za pritisak, medija koji nisu registrovani u Republici Srbiji ogromna, prosto je dominantna i oni imaju moć i da optuže i da osude i da vešaju i oni to i čine. Videli smo to i na primeru ministra Vesića, čovek je možemo reći ni kriv ni dužan osuđen i nema priliku više da kaže ništa, a kriv je koliko i mi ovde koji sedimo jer u vreme kada on nije bio ministar to se sve gradilo, a čovek koji je u to vreme bio ministra nije optužen. Tako da možemo reći da se sve odigrava u medijima, u tim grupama za pritisak i ono što je zadatak svih nas je da se izborimo za istinu ukoliko je moguće, a mislim da je moguće ukoliko govorimo bez ustručavanja ono što mislimo- rekao je Đurđev.

- Ja ne verujem da su pretnje bezazlene, ona je imala ekskluzive koje su potpuno razobličile obojenu revoluciju koja se trenutno odvija kod nas u državi. Ovo je vreme kada su revolucije drugačije u odnosu na peti oktobar, pokušaj rušenja legitimno izabranih Vlada i to ne čine samo u našoj državi već i u drugim zemljama. Mislim da bi svemu tome trebalo da idemo u susret i oni ljudi koji su hrabri da iznesu u javnost sve to, treba im pružiti maksimalnu podršku, a ne kasnije da oplakujemo i kukakmo nad tužnom sudbinom nego da sad reagujemo- rekao je Đurđev u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić.

Autor: Jovana Nerić