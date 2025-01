Vučević o izazovima u 2025, Kosovu, rekonstrukciji Vlade i najavljenom sastanku sa sindikatima prosvete: Donećemo najbolje mere po našu državu

O glavnim političkim izazovima, Kosovu i Metohiji, rekonsturkciji Vlade, za Prvu televiziju govorio je predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević.

-Izazov ostaje oko KiM, nesporno je da to ostaje pitanje svih pitanja. Idemo u susret pokrajinskim izborima, 9. februara. Srpska lista je targetirana kao najautentičnija lista srpskog naroda. Verujem da to tako vide i Srbi na KiM. Kurtiju je potrebno da uzme deo zagarantovanih mandata koji pripadaju srspkoj zajednici da može da menja Ustav. Zato pravi te kvazi srpske stranke koje učestvuju na izborima i finansira ih, na žalost, i među pripadnicima našeg naroda, koji su prišli Kurtiju zbog finansijskih privilegija. Vode računa o ličnom interesu.

Da nismo izgradili taj gasovod mi danas ne bismo imali uredno snabdevanje gasom

Kako dalje navodi, ostaje pitanje i regionalne stabilnosti i ističe da nije veliki optimista oko daljeg procesa revizije Dejtonskog sporazuma.

-Oni uvek idu u pravcu da se Republika Srpska obesmisli. Ove godine je 30 godina od zaključenja sporazuma koji je doneo mir na prostoru BiH. Čeka nas dalje evropski put. Imamo izazove oko odluke SAD da uvede sankcije NIS, a istovremeno pregovaramo sa Gazpromom za snabdevanje gasom preko Turskog toka. Da nismo izgradili taj gasovod mi danas ne bismo imali uredno snabdevanje gasom. Juče smo na sednici Vlade formirali dva tima- jedan za razgovore oko NIS-a, drugi sa Gazpromom i jedno koordinaciono telo, na čijem sam čelu, koje koordinira. Juče smo na Vladi doneli odluku da osnujemo i tim za razgovore sa prosvetarima. Ja ću voditi dalje razgovore sa sindikatima. Zakazao sam sastanak 9. januara. Glavna primedba sindikata prosvete da rast plata u prosveti nisu pratili rast u nekim drugim sektorima. Osnovni zahtev je da početna plata u prosveti bude prosečna zarada u Republici Srbiji- ističe Vučević i dodaje da je predlog Vlade da novo povećanje bude na jesen, s početkom školske godine.

Bez infrastrukture ne možemo ekonomski i društveno da rastemo

- Za prosvetne radnike smo doneli povećanje od 11 posto. Kad pričamo o Ekspu ne pričamo samo o jednoj lokaciji. To građani moraju da razumeju, da to direktno utiče na rast BDP. Mi smo 2024. završili sa rastom BDP od 3,8 posto, a naša projekcija je da 2025. godine raste na 4,5 posto. Molim građane da to razumeju, mi bez rasta infrastrukture ne možemo ekonomski i društveno da rastemo. Trudićemo se da dođe do dogovora sa prosvetarima.

Ključna poruka premijera: Ne vraćamo se u devedesete

Premijer je naveo i da traju razgovori sa Gazpromom o novom trogodišnjem ugovoru za kupovinu gasa iz Ruske federacije i ocenio da idu u dobrom pravcu.

-Imamo nekoliko potencijalnih opcija kako da prevaziđemo tu situaciju. Ono što ostaje kao nepoznata u jednačini jeste na šta se tačno odnose američke sankcije, da li je pitanje procenta njihovog učešća u vlasništvu NIS-a ili je pitanje da je neka ruska kompanija suvlasnik u bilo kom procentu. Aleksandra Vučića čeka otvoren i složen razgovor sa predsednikom Ruske federacije Putinom. Očekujemo 10. ili 13. januara da dobijemo papir iz Vašingtona. Poslednjeg dana pre nego što Trampova administracija preuzme odgovornost za SAD neko radi ovo što radi. Ambasador Hil je tu korektno postupao, da bismo mi mogli da budemo pripremljeni. Nije ovo za nas jednostavna situacija, mi imamo posebne odnose sa Ruskom federacijom. Nadam se da ćemo doneti najbolje mere po našu državu. Ključna poruka za naše građane je da ne brinu, biće uredno snabdevanje naftom, benznom, gasom. Ne vraćamo se u devedesete godine.

Dve nove ministarke pojačaće Nemanjinu 11

Cela Vlada je pod lupom i ocenom i nema privilegovanim, reči su predsednika Vlade za Prvu.

-Verujem da kada budemo pristupili rekonstrukciji tada ćete čuti prolazne ocene za sve članove Vlade i kakve nas promene očekuju. Dobijamo dve nove ministarke i pojačaće Nemanjinu 11.

Autor: Aleksandra Aras