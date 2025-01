Policijski posao na Badnji dan nije bio jednostavan, jer je intervenisano zbog incidenta uzrokovanog alkoholom, kada je osumnjičeni sa dva pištolja i škorpionom pucao na policiju. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je potvrdio u Novom jutru na TV Pink, da je reč o osobi s bogatim kriminalnim dosijeom, uključujući pokušaj ubistva i nasilje u porodici.

Ivica Dačić je otkrio i kako je izgledala čitava akcija hvatanja ubice iz Jagodine.

- Nije bio jednostavan Badnji dan sa aspekta policijskog posla. Policija je morala radno da provodi praznik. Nažalost, to je nešto što se dešava. Pokazuje se da i ponekad kada imate slobodne dane i kada je praznik i kada ima dosta vremena, tu se onda otvara i mogućnost malo lagodnijeg ponašanja. Ovde je alkohol kriv, došlo je do svađe u kafani, on je otišao kući, doneo škorpion i pištolj. On se sakrio, a mi smo morali da dovedemo SAJ, da bi se sprečila opasnost da nastrada još neko. Prilikom pokušaja hapšenja on je pucao na policiju i on je likvidiran. U torbi je imao dva pištolja, škorpion i CZ, naravno nema dozvole - kaže Ivica Dačić u Novom jutru.

On je istakao i da je ubica imao bogat kriminalni dosije.

- Reč je o licu koje je više puta počinilo krivična dela, ubistvo u pokušaju, nasilje u porodici, nezakonitog posedovanja i nošenja oružja, teške krađe i tako dalje - kaže ministar Dačić u novom jutru.

Dačić se osvrnuo i na tragičan događaj na Cetinju kada je Aco Martinović ubio 12 ljudi u svom krvavom piru. Na činjenicu da je u Crnoj Gori za dva dana predato 42 komada vatrenog oružja rekao je da to nije ništa.

- U Srbiji je ta akcija stalnog karaktera, trajala je i ranije samo što nije bila tako masovna kao što se to desilo posle ova dva teška zločina u Ribnikaru i Malom Orašju i Duboni. Ako govorimo o oružju u legalnom posedu za 200 hiljada komada oružja je smanjeno za ove dve godine od 2023.- rekao je Dačić u Novom jutru.

- Uvek postoji pitanje koliko ima oružja koje nije registrovano i zato i postoje ove akcije vraćanja oružja. Tu je reč o više od 100 hiljada oružja je vraćeno a tu spadaju i minsko eksplozivna sredstva-naglasio je Dačić.

- Više puta sm govorio da je potrebno da se u skupštini nađe više zakona u proceduri. Jedan je zakon o oružju drugi je zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima i nadam se da će u narednim mesecima to biti na dnevnom redu- istakao je Dačić.

Autor: Jovana Nerić