Jarka svetla, a onda bum: 'Gori nebo' iznad Kosova, američka vojska u akciji

Evropska komanda američke vojske objavila je fotografije sa obuke sprovedene u kampu Bondstil na Kosovu.

U objavi na društvenoj mreži "X", navodi se da se nad Bondstilom vide svetla.

"Jarka svetla i stvari koje se čuju kao 'buuum'. Nacionalna garda Ajdaha nad kampom Bondstil, Kosovo", piše u objavi.

Inače, Nato misija na Kosovu je pre nekoliko dana iznela detalje o ovoj vežbi, piše Kosovo online.

Bright lights and things that go BOOM. Idaho National Guard over Camp Bondsteel, Kosovo#agilefocus #agileinaction #interoperability #readyandpostureforces #weareNATO pic.twitter.com/e4FzGcob9s