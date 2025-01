Predsednik Vučić istakao: Trgovinska razmena sa Kinom skoro 7 milijardi evra, zahvalan sam na podršci

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da je naša trgovinska razmena sa Kinom u 2024. godini dostigla gotovo sedam milijardi evra i zahvalio kineskom predsedniku Si Đinpingu za svu podršku koju pruža našoj zemlji.

"Zahvalan sam njemu i zahvalan sam našim kineskim prijateljima na iskrenom fer i odnosu podrške koju su imali u svakom trenutku za našu zemlju. Hvala vam što i kad imate gubitke u čeličani od preko 130 miliona evra, ne napuštate tu čeličanu, nego nastavljate da radite i dalje zapošljavate preko pet hiljada Srba u toj kompaniji.

Hvala vam, jer vam je stalo do prijateljstva jedne male zemlje i hvala vam što poštujete tu malu zemlju Srbiju, a koja je nama više od svega i koja nama znači više od svega", rekao je Vučić, na svečanom ispraćaju prvog direktnog leta Er Srbije od Beogada do Šangaja.

On je zahvalio i ambasadoru Li Mingu zbog toga što, kako navodi, nikada nije nastupao sa pozicija sile prema našoj zemlji, već sa pozicije iskrenog prijatelja i istakao da Srbija to ume da ceni, i Srbija tu ume da poštuje.

Vučić je zamolio ambasadora da prenese izraze najdubljeg poštovanja predsedniku Si Đinpingu, generalnom sekretaru Komunističke partije Narodne Republike Kine.

"Ne mogu da ga zovem da dođe 2025. godine u Srbiji, jer je bio prošle godine, ali već računajte od decembra ove godine da ću ja ponovo da vam dosađujem i da ću već da zovem predsednika Sija za 2026. godinu da ponovo dođe u Srbiju", rekao je Vučić.

On je rekao i da ga nigde tako lepo ljudi ne dočekaju kao u našoj zemlji.

"Ni vi Kinezi u Evropi nemate većeg prijatelja od Srbije, a mi smo vama zahvalni što tu činjenicu poštujete, što jednu tako malu zemlju volite, cenite, a predsedniku Siju recite kad bude bio 'Pojas i put' ili bilo šta, eto mene opet da ga mučim sa novim pozivima da dođe i poseti našu zemlju", rekao je Vučić.

Istakao je da je otvaranje direktnog leta do Šangaja ogromna stvar za nas, navodeći da je na letovima za Gvangdžou popunjenost 97-98 odsto i da veruje da će tako biti i sa letom za Šangaj.

Vučić je naveo da ljudi smatraju da se podrazumeva da postoji direktan let Beograd-Njujork ili Beograd-Šangaj, ali da nije tako.

"A ko to drugi ima? Nemaju ga sve ove zemlje koje su mnogo veće od Srbije i razvijenije od Srbije, a da im to radi nacionalna kompanija. Poneka od njih ima neku privatnu kompaniju. Poneka. Ali niko nema nacionalnu kompaniju koja je u stanju da prevozi do Šangaja, do Njujorka, Čikaga, do Gvangdžoua. I mi ćemo taj posao da nastavimo", rekao je Vučić i pozvao da se novac ne troši na nešto drugo, već da se redovno uplati u budžet Srbije.

Predsednik je izneo i podatak da je naša trgovinska razmena sa Kinom u prošloj godini iznosila gotovo 7 milijardi evra, a da je 147.000 turista iz Kine posetilo Srbiju 2024. godine.

"To je oko 1.200 ljudi iz Kine koji noće svakodnevno u Srbiji. Pogledajte kakav je to veliki uticaj na naš bruto domaći proizvod, na naše ugostiteljstvo, za naše hotelijere", rekao je Vučić .

On je naveo da je trgovinska razmena sa Kinom na drugom mestu i polako se približava prvom mestu koje je do sada uvek držala Nemačka.

"Kina je zemlja od ogromnog značaja za nas i mi ćemo sve naše timove i sve naše ekipe, i od mojih savetnika i od ljudi iz razvojne agencije i svih drugih, sve ćemo slati u Kinu, sve ćemo slati u Aziju i to je za nas od ključnog značaja", istakao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Kina nam je bila 34 odsto investitor u 2024. godini, u kojoj smo sa gotovo 5,2 milijarde oborili sve rekorde stranih direktnih investicija.

Autor: Marija Radić