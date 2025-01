Vučić o sankcijama NIS-u: Srbija nije meta iako će nam to biti slaba uteha, sankcijama pogođeno oko 30 zemalja

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas zamenikom američkog državnog sekretara za upravljanje i resurse Ričardom Vermom.

Sastanak je počeo u 10.00 časova u zgradi Predsedništva, a prisutni su bili i premijer Srbije Miloš Vučević, ministri Siniša Mali, Dubravka Đedović Handanović, Marko Đurić, kao i pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Džejms O'Brajan, zamenik pomoćnika državnog sekretara za Evropu Aleksander Kasanof i ambasador SAD Kristofer Hil.

Obraćanje predsednika Vučića

- Razgovarali smo o širokom krugu pitanja i o sankcijama koje su usmerene protiv ruskih entiteta širom sveta, 30 zemalja je na različite načine pogođeno ovim sankcijama. Nismo mi bili meta iako će nam to biti slaba uteha. Razgovarali smo o sveukupnim srpsko američkim odnosima i želim na kraju mandata ove američke administracije da se zahvalim svim ljudima koji su naporno radili.

- Pokrenuli smo temu strateškog dijaloga, to je nešto što otvara značajne i velike mogućnosti i svim budućim vladama u Srbiji i SAD. Za njih smo mala zemlja. Izdvojili smo šest sfera koje su važne za nas. Vladavina prava, energetika, u septembru smo potpisali sporazum o strateškom partnerstvu i energetici... Govorili smo o miru i stabilnosti, poštovani Verma, gotovo tri godine, optuživani na mnogo mesta na Zapadu kako ćemo da zapodemo rat na Balkanu i da se čeka dan kada će Srbija da započne rat, a to se neće dogoditi. Nikada nam se nije izvinio ni iz tih medija, ni ti političari koji govore neistine. Mi smo zainteresovani za ekonomski napredak zemlje, cilj i namera su da 2025. budem najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Imamo EXPO 2027, naša zemlja mora da bude u potpunosti promenjena u svkaom smislu.

- Sankcije koje su uvedene protiv 300 etinteta u svetu, Ruse će više pogoditi druge sankcije nego ove, druge zemlje gde imaju značajnije resurse. Hvala što ste nas saslušali. Postavljali smo konkretna pitanja, pet, očekujemo i u pisanoj formi odluke i moramo da najmanje sedam do 10 dana razgovaramo sa amerikancima. Da vidimo šta je tačno sadržaj i šta nam je činiti. Moramo da znamo tačno šta su uslovi, pa ćemo da razgovaramo sa ruskom stranom o svemu. Molio sam da rokovi budu duži i fleksibilniji i nadam se da ćemo imati razumevanje. Pitanje je da li će nova administracija da ukine sankcije ili ne. Deo toga može da se ukine, a deo mora kroz Kongres. Neće biti lako, neće biti jednostavno. Biće nafte, biće benzina, biće svih derivata. Moramo sa svima da razgovaramo.

- Još jedna loša vest nas je pogodila jutros, dobili smo obaveštenje od Azerbejdžana, od danas ne možemo da računamo na 1,7 metara kubnih gasa koje nam je dolazilo svakog dana. Mi ćemo od danas početi da mnogo više i ozbiljnije trošimo naše rezerve. Svi koji su govorili "ludi Vučić", sad se ispostavilo kao pametno što smo skupljali rezerve. Nadam se da će za mesec, dva ovo da poprave. Ako ne, računajte u naredna četiri meseca, moraćemo da dodajemo i potrošimo rezerve. Neće biti nestašice gasa i kao ni nafte.

- Ne menjamo cilj i namenu da budemo najbrže rastuća ekonomija. Proveravaćemo sve rezerve u narednom periodu

Pitanja novinara

- Za nas je važno, još smo pitanja postavili, ako je dovoljno jedan ili sedam odsto da otkupimo, gde plaćamo, nećemo da otmemo ništa. Mi bi uplatili pare na blokiran račun, to nije fer, mi hoćeom da budemo fer. To su pitanja koja smo postavljali, pitanja na koja očekujemo odgovore da bi mogli da se obratimo ruskoj strani. Verujem da ćemo to u narednih sedam dana da rešimo. Ostaje nam da radimo sa Amerikancima narednih sedam dana, zato ću da molim, da se malo pomere rokovi, nama i 10 i 15 dana znači. Da vidimo kako plaćanje da se izvede. Znam da je popularno u mnogim evropskim zemljama "otmi Rusima", neka sam najgori, to ne mogu da podržim. Sve na svetu razumem i racionalno se ponašam ali ne mogu to otmi, hoću da platimo, jer neću da ugrozimo svoju zemlju. Samo da vidimo gde, kome i kako plaćamo, pare imamo.

Obraćanje Ričarda Verma

- Želim da odam priznanje timu, posebno ambasadoru Hilu za decenije njegove službe. Ovde sam u poseti Srbiji zbog našeg partnerstva u vezi sa mnogo tema o kojima smo razgovarali. Razgovarali smo o uspostavljanju strateškog dijaloga. Da se naše vlade angažuju na glavnim temam naše saradnje, kao što je vojna saradnja, energetika, vladavina para. - rekao je američki državni sekretar.

- Pričali smo sa predsednikom kako da uvedemo promenu vlasničke strukture u NIS-u. Promene u vlasničkoj strukturi pomoći će da u regionu bude vise mira - rekao je on i dodao da Rusija ne ulaže u budućnost Srbije.

Vučić je sinoć rekao da smo suočeni sa teškim i ozbiljnim sankcijama koje su SAD uvele NIS-u, a koje traže potpuni izlazak ruskog vlasništva iz nje.

On je rekao da će Srbija reagovati odgovorno i ozbiljno, kao i da ima mnogo važnih stvari koje su ostale nedovoljno jasne i da će predstojeće sastanke sa američkim zvaničnicima iskoristiti za konsultacije.

Vučić je najavio da će Srbija zatražiti i od predstojeće američke administracije da razmotri još jednom odluku o uvođenju sankcija NIS-u.

Autor: Dalibor Stankov