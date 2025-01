Verm: Sankcije uperene protiv Rusije, ne protiv Srbije

Zamenik američkog državnog sekretara za upravljanje i resurse Ričard Verm izjavio je danas da je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao o uvođenju sankcija protiv entiteta u koje je uključena Rusija kao vlasnik, ističući da je to upereno protiv Rusije, a ne protiv Srbije.

"NIS je jedna od dve hiljade firmi. Cilj je da se iz njih ukloni vlasništvo Rusije u vlasničkoj strukturi i pričali smo sa predsednikom kako da ovu promenu vlasničke strukture uvedemo. Neće biti nikakvih ekonomskih posledica po Srbiju ukoliko se ukloni rusko vlasništvo u firmi", rekao je on na konferenciji za novinare.

Kako je rekao, očito je da Rusija ne ulaže u budućnost Srbije jer se to pokazalo s obzirom na to da ona profite koje vadi iz NIS-a ne koristi za to.

"Promenivši vlasničku strukturu pomoći će da region ima više mira i pomoći ćemo kao partner da Srbija unese raznovrsnost u svoje energetske izvore i da bude nezavisna u tom pogledu", rekao je Verm.

Autor: Marija Radić