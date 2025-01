Kongresmen: Uspostavljanje strateškog dijaloga SAD i Srbije - važan korak napred

Američki demokratski kongresmen Erik Svolvel objavio je na društvenoj mreži X da bi, kako Sjedinjene Američke Države i Srbija nastavljaju da jačaju odnose, "uspostavljanje strateškog dijaloga predstavljalo važan korak napred".

- Srbija je važan partner na Balkanu koji vredno radi na jačanju saradnje sa Zapadom. Novi strateški dijalog sa Beogradom šalje jasnu poruku srpskom narodu da Amerika podržava njegovu budućnost - napisao je Svolvel, koji je predstavnik 14. kongresnog okruga Kalifornije.

As the US and Serbia continue to strengthen our relationship, the establishment of a Strategic Dialogue would be an important step forward. Serbia is an important partner in the Balkans who is working hard to increase cooperation with the West. A new strategic dialogue with…