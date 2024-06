Američki kongresmen pohvalio napore naše zemlje: Hvala Srbiji za sve što je uradila u odbrani slobode!

Američki kongresmen Erik Svolvel poručio je danas da svi moraju udružiti snage kako bi se oduprli ruskoj agresiji na Ukrajinu.

On je takođe pohvalio napore Srbije u odbrani slobode.

- Svima nam je potrebno da pobedimo u agresiji Rusije na ukrajinsku slobodu. Hvala Srbiji za sve što je uradila u odbrani slobode - napisao je Svolvel na društvenoj mreži X.

It will take all of us to defeat Russia’s aggression against Ukraine’s freedom. Thank you to Serbia for all they have done to stand with freedom. https://t.co/34mBzLSVWq