'OVO JE VERBALNI DOPRINOST TERORIZMU' Rističević o 'performansu' opozicionih aktivista: Ne daj Bože da nam izlazi na san, imali bi opasne stresove

Deo opozicionih aktivista izveo je "performans" koji je blago rečeno uznemirujuć i strašan, a mnogi su rekli i da je sa sektaškom konotacijom.

Oni su stajali i izgovarali nerazgovetno pesmu "Srbija" Oskara Daviča sa šakama u ustima, a potom su počeli da ispuštaju čudne krike, da prave grimase, čak im je i pena izlazila na usta.

Marijan Rističević, narodni poslanik, rekao je u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić da evolucija odmiče, a da se neki još uvek ponašaju kao majmuni.

Njemu je perfomans izgledao kao neko arlaukanje, kao kada u džak stavite mačke i počnete da udarate po njemu.

Nakon gledanja snimka performansa Rističević se u emisiji izvinio mačkama jer ovo je, kako kaže, gore od onog mjaukanja u februaru:

Mačke su za ove umetnici visoke kategorije, ne daj Bože da nam izlazi na san imali bi opasne stresove.

- To je teroristička himna, ovo je neka vrsta audio nasilja, svaka upotreba nasilja za širenje straha jeste terorizam, ovo je verbalni doprinos tom terorizmu - rekao je Rističević.

Ibro Ibrahimović, analitičar rekao je da je gledao taj snimak ali da ništa nije razumeo.

- Nisam razumeo stvarno, čak sam u nekom trenutku pomislio dok sam to gledao da nekome nije bilo dobro. Kada sam se udubio i pročitao da je to performans 'Srbije' i Oskara Daviča i da je to izraz duboke autocenzure o slobodi i slobodama uopšte i sprečavanju slobode drugih da pričaju, zapitao sam se zaista kakvo je licemerje ovde prisutno u Srbiji kada je priča o slobodi govora prisutna. Sloboda govora kao i svaka sloboda podrazumeva odgovornost pa sad oni koji sprečavaju i slobode drugih da pričaju i da hodaju i ovimblokadama zaista trebaju i da odgovaraju. Blokade su zaista jedan vrsta nasilja - kazao je Ibrahimović.

Vladan Kokanović, predsednikom Saveza Srba Slovenije rekao je da prati regionalnu politiku i da je video snimak "performansa" i dodao da se u prvi mah malo zbunio.

- Nigde to do sada nisam video, nigde u Evropi ili regionu da neko to na taj način radi, ovde je zaista bila umetnost naći ljude koji će to izvesti. Zaista ja ovo ne razumem do kraja - kazao je on.

Autor: Dalibor Stankov