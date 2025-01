Bulatović za Pink o 'performansu' opozicije: To je nasilje, ja sam tu video jako veliko nasilje, antipatiju prema društvu (VIDEO)

Dejan Bulatović, narodni poslanik, komentarišući performans dela opozicije kaže da on ipak ima sjajnu poruku, a to je da je on pokazao kako opoziciju vide studenti.

- Oni su tu ili glumili opoziciju ili su pokazali svoju reakciju na opoziciju. Meni je to bilo sjajno, ja sam tu po gestikulaciji odmah video i Đilasa i Mariniku, video sam tačno Đilasa u njima, u onom što mu je išla pena na usta - kazao je Bulatović za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

On je ocenio da građani dobro treba da vide kako studenti vide opoziciju.

- To je nasilje, ja sam tu video jako veliko nasilje, antipatiju prema društvu, celom spektru događaja koji prate našu zemlju - naveo je Bulatović.

Kako je naveo, oni ne znaju šta će zbog celog spektra dešavanja, pa sada prave performans.

- Da li se sećate litijuma? Šta su radili, a sada više niko ne pominje - ocenio je Bulatović.

Saša Milovanović direktor ''Srpskog telegrafa'' kaže da mu je to sve najviše ličilo na film ''Bitka na Neretvi'', kad tifusari tumaraju po šumi.

- Video sam da su ovo prikazivali u stranim medijima, verovatno u rubrici ''verovali ili ne''. Ovo ima odlike satanizma, pa zavređuje pažnju medijima u zemlji i inostranstvu - kazao je Milovanović.

Kako je rekao, mnogi koji ih podržavaju bili su užasnuti ovim.

- Zaključak je da je ovo neuspeo performans, promašaj, lice druge Srbije koja treba da zameni ovu Srbiju - ocenio je Milovanović.

Autor: Pink.rs