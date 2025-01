Urednica Novosadske televizije Emilija Marić napadnuta je verbalno i fizički sinoć u kampusu Univerziteta u Novom Sadu nakon što je došla da izveštava o predstojećoj sednici Plenuma.

Urednica Novosadske televizije je za Informer televiziju izjavila da ne poznaje te ljude.

-To su, kako kažu, studenti koji su se okupili kada su nas videli. Bila sam lekara, to je stres i glavobolja, ali to valjda ide u rok službe našeg posla. Oni su objavili javno da imaju Plenum, pre kojeg smo otišli, da vidimo da li će neko da nam da izjavu u vezi sa ispitnim rokom, jer je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu ispite prijavilo skoro 1.900 studenata, što čini više od 50 posto upisanih studenata. Niti smo hteli da upadnemo na fakultet niti smo prišli ulazu u fakultet. Samo smo hteli da vidimo da li će biti ispitnog roka.

Ona je naglasila da je linč trajao 25 minuta i da nije mogla da se pomeri jer je više od 200 ljudi okružilo, uz najmonstruoznije pretnje.

-Terali su nas daleko izvan kampusa. Kažu zauzeli smo ovaj grad. Morala sam da se povučem, jer su u vidno alkoholisanom stanju došli i sa drugih fakulteta. Polivali su nas vodom, lepili nalepnice po meni, maltretirali nas. Bilo je užasno i strašno mi je da su to mladi ljudi koji se tako ponašaju. Još uvek sam pod stresom. Ovo je strašno šta rade tajkunski mediji, pričaju strašne laže. Kako ću ja jedna žena da upadnem na fakultet? Oni su toliko agresivni u svojoj retorici. Oni pričaju o objektivnom novinarstvu, a nema ni O od objektivnosti. To ne mogu da shvatim. Snimci govore drugo. Ne mogu da oprostim, strašno je šta naša mladost govori. Posle 10 minuta i Branislav Đorđević iz Stava je došao i kao da je uživao u čemu što se dešava.

Marić je navela i da će Novosadska televizija uvek biti na svim mestima te da se ne boje.

Autor: Dubravka Bošković