Mesarović osudila nasilje nad urednicom Novosadske Emilijom Marić: Otišla je da časno radi svoj posao, a doživela najgoru torturu i vređanje

Ministarka privrede Adrijana Mesarović najoštrije je osudila nasilje koje je urednica Novosadske televizije Emilija Marić pretrpela sinoć u novosadskom kampusu.

Ona je istakla da je to sramno iživljavanje nad jednom ženom i novinarkom i još sramniji pokušaj da joj se onemogući da radi svoj posao, odnosno, da izveštava o dešavanjima na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

- Najoštrije osuđujem ovakvo siledžijstvo, posebno to što ga promovišu oni koji se, navodno, bore protiv nasilja, a sve vreme se kriju iza studentskog indeksa. Da je novinarka i urednica Novosadske televizije Emilija Marić htela da širi laži koje oni plasiraju, verovatno ne bi bila izložena takvom nasilju, već bi je slavili kao heroinu. Međutim, Emilija Marić je otišla da časno radi svoj posao, da postavi pitanje zašto blokiraju fakultet kada je više od 50% studenata, njih preko 1900, prijavilo ispite u januarskom ispitnom roku. Umesto odgovora, doživela je najgoru torturu, maltretiranje i vređanje. I to od strane te iste manjine koja maltretira, iživljava se i blokira aktivnosti studentima koji su učili i žele da izađu na ispite u januarskom ispitnom roku. Oni, dakle, po cenu batina ne dozvoljavaju da se istina sazna. O kakvim “mladim snagama” onda pričamo? Još jednom su pokazali da su nasilnici koji ne dozvoljavaju da se sazna prava istina o tome koliko ih je i kakve su im namere, pa ne biraju sredstva da novinare koji pošteno rade svoj posao spreče u tome. Fizički napadi na novinare su najbrutalniji vid ugrožavanja prava na slobodu medija i apsolutno nedopustivi. A ovi nasilnici su pokazali sve, samo ne da su studenti već produžena ruka Đilasa, Marinike i drugih iz ekipe žute lopovske bande, koji ne biraju sredstva da dođu na vlast bez izbora. Neće im to uspeti, kao što neće niti nikakve privremene Vlade! Srbiju neće zaustaviti - poručila je putem Instagrama.

Autor: Aleksandra Aras