Stefan Krkobabić: PUPS podržava dijalog i demokratske procese! Potez predsednika Vučića je jedan stvarno džentlmenski potez

Stefan Krkobabić, potpredsednik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera – Solidarnost i pravda (PUPS), rekao je da u istraživanja generalno ne veruje, pa tako ni u istraživanje CRTE koja je objavila da bi 52 odsto građana glasalo protiv ostanka na funkciji predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ukoliko bi se održao savetodavni referendum.

- Pre svega, potpuno iskreno, kao real političar, mogu da vam kažem da ja u istraživanja generalno ne verujem, tako da isto ne verujem ni u to istraživanje CRTE. Mislim da uvek treba da krenemo od toga ko je nešto naručio i zašto se nešto radi u nekom trenutku, pa ćemo onda i videti zašto su takvi rezultati. Mislim da je i potez predsednika i ovo što je on rekao, jedan stvarno džentlmenski potez, a za one koje veruju u to istraživanje CRTE, gde kažu da on gubi sigurno na tom referendumu, pa je onda potpuno otvoreno i džentlmenski rekao hajde da izađemo na referendum i da vidimo da li ja imam podršku - rekao je Krkobabić za Informer TV.

Krkobabić je naglasio odgovornost predsednika u predlaganju referenduma, ukazujući na značaj demokratskih procesa.

- Mislim da je njegova politička odluka da takvu jednu inicijativu Srpska napredna stranka, a mislim i koalicioni partneri, podrže da se raspiše takav referendum, izuzetno odgovorna. Ipak smo mi jedna demokratska zemlja i ono što možemo da utvrdimo, možemo da utvrdimo samo na demokratskim izborima ili na takvoj jednoj vrsti referenduma - kazao je Krkobabić.

Stvara se veštačka slika konflikta

Komentarišući trenutnu društvenu situaciju i proteste, Krkobabić je istakao da nema stvarnih podela, već da se stvara veštačka slika konflikta.

- Pazite, neminovno jeste da se pravi jedan pritisak i da se pravi veštačka podela u društvu. Narod je vrlo jasno rekao u kom pravcu želi da Srbija ide još na onim izborima 17. decembra 2023. godine, pa ponovio u junu na beogradskim izborima - istakao je Krkobabić i posebno ukazao na ponašanje opozicije:

- Ovde se radi o nastupu jedne vrlo glasne političke manjine, koja pokušava da iskoristi svako žarište koje se stvori u društvu zarad političke promocije.

Krkobabić je pohvalio ponašanje državnih institucija, naročito Ministarstva unutrašnjih poslova.

- Iz svih krugova, videćete, narod je vrlo, naravno, ljut zbog blokada, zbog različitih razloga. Niko ne želi da bude blokiran. Vidite jednu odgovornost nadležnih državnih organa, koji ni jednog trenutka nisu dozvolili da budu isprovocirani. Moramo da čestitamo policiji, jer je upravo to bila suština svega - naglasio je Krkobabić.

PUPS je uvek za izbore

Na pitanje da li će PUPS podržati referendum, Krkobabić je istakao:

- Pazite, mi smo uvek kao politička partija za izbore. Mislim da predsednik najbolje vidi svoje pozicije, kako ovo može da se reši. Ne znam da li smo svi dobro ispratili njegovo izlaganje do kraja, on je rekao idemo na referendum da dobijemo čiste rezultate, a onda posle toga možemo da nastavimo sa razvojem i napretkom.