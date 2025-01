Brnabić: Evo naših 100 potpisa, evo našoj opoziciji demokratske prilike i šanse da ispuni svoj vrhunski cilj! IDEMO DA PITAMO NAROD

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić podnela je 100 potpisa poslanika vladajuće većine za održavanje savetodavnog referenduma o poverenju predsedniku Aleksandru Vučiću.

Brnabić se ovim povodom zajedno sa šefom poslaničke grupe SNS Milenkom Jovanovim obratila na konferenciji za medije.

- U poslednjih nekoliko dana smo imali rezultate, dramatične rezultate istraživanja javnog menjenja određenih nevladinih organizacija koje menjaju stvari. CRTA, koja je za našu opoziciju i za strane Vlade, za njihove bezbednosne i obaveštajne agaencije, najkredibilnija, je pre 4 dana objavila rezultate istraživanja za koje su oni naveli da je sprovedeno 20. i 28. decembra prošle godine na nacionalno reprezentativno uzorku od 1030 lica, a koje je pokazalo da predsednik republike Srbije Aleksadnar Vučić više ne uživa većinsko poverenje građana Srbije. U slučaju da dođe do referendumskog izjašnjavanja o poverenju, prema istraživanju CRTE, u ovom trenutku pokazalo bi 52 odsto uskratilo a svega 34 odsto ukazalo poverenje predsedniku Vučiću - rekla je Brnabić i dodala:

Na opredeljenim biračima, ako bi došlo do takvog referenduma te razlike su drastičnije. To bi značilo da 61 odsto od građana koji su izašli na referendom nema poverenje u predsednika Vučića, a svega 39 odsto ima. Ovo nije bilo kakvo istraživanje, govorimo o istraživanju nevladine organizacije koja drži pridike oko izbornih uslova, rezultata, legitimiteta naših izbora, koja se predstavlja kao najveći zaštitnik javnog interesa, NVO koja ima najveće poverenje opoziciji, gost u različitim parlamentima država članica EU. S obzirom na to da i svi građani Srbije znaju, da je Aleksandru Vučiću najvažnije poverenje građana Srbije, da ima legitimitet, koji proističe iz tog poverenja naroda, da vuče iz toga suverenintet, da je jedino važno.

Brnabić je istakla da svi znaju da Vučić ima poverenje i da se vlast koju obavlja zasniva na većinskom poverenju.

- Da ima poverenje i da se vlast koju obavlja zasniva na tom većinskom poverenju, svi znaju da je tako onda ni predsednik Vučić, a ni SNS kao najveća poslanička grupa u skupštini, niti želi, niti treba, niti ima pravo da se pretvara kao da se ništa ni je desilo i promenilo i ignoriše rezultate istraživanja ove organizacije. Izvolite 100 potpisa narodnih poslanika najveće poslaničke grupe, izvolite potpise kojima se podržava inicijativa koja će doći, izvolite da proverimo, verujete CRTI, sve je u redu, želimo da se narodna volja proveri. Ovo su potpisi da se podrži takva inicijativa, pretpostavljam da će doći od narodnih poslanika opozicije. Ova razlika nije mala, ona je dramatična, ta razlika kako CRTA kaže bi se na tom referendumu merila u stotinama hiljada ljudi. Kao podrška inicijativi, da raspišemo savetodavni referendum sa pitanjem da li ste za pokretanje postupka za rezrešenje predsednika republike. On je sam juče rekao da mu je jedino važno poverenje građana, većinska volja, rezultati tog referenduma bi za njega bili obavezujući i ukoliok bi pokazalo 50 odsto plus jedan glas kaže da nema poverenja u predsednika Vučića rekoa je da će sam podneti ostavku istoga dana. Evo našoj opoziciji demokratske prilike i šanse da ispuni svoj vrhunski cilj i reši sve svoje probleme odnosno da skloni Vučića sa mesta predsednika republike. Ne moraju više da nam prete, ne moraju da nas jure po ulici, ne moramo da plivamo Savom i Dunavom, da zloupotrebljavaju tragedije, da maltretiraju građane - naglasila je Brnabić i dodala:

Evo naših 100 potpisa, čekamo samo 67 potpisa opozicije, idemo da pitamo narod, jedino što je prirodno, normalno, idemo da pitamo narod. Nadam se da CRTA i oni koji su naručili ovo istraživanje nije ovo uradila kao puki vid pritiska, samo kao još jedan način za stvaranje dodatnih tenzija, obmanu domaće i međunarodne javnosti, nadam se da to nije bilo to. Ukoliko opozicija ne podnese inicijativu, a do ovog trenutka 10.15 sati, nismo dobili nijedan jedini potpis, ukoliko ne podnesu ovu inicijativu biće da je ovo dodatno uznemiravanje jevnosti, stvaranje tenzija, još jedan način za destabilizaciju Srbije. Garantujem da će oni ovo koristiti na različitim konferencijama, ima demokratije ako demokratiju želite.

Brnabić je izjavila da je naša opozicija rekla da je za sve osim za demokratiju.

- Želimo da maltretiramo, pretimo, blokiramo, pozivamo na generalni štrajk kako bi Srbija stala, jedino što ne želimo je da pitamo građane šta oni misle. Imamo jedinstvenu opoziciju na svetu koja kaže, legendarna rečenica, "nećete nas prevarariti, mi nećemo izbore". Obično opozicija poziva na izbore. Idemo na izbore, ako je veliko nepoverenje, niko neće moći da pokrade volju naroda, tako je radila SNS, tražili su izbore. Stalno su pozivali na izbore, a naša opozicija neće izbore. Najlakše je kontrolisati takav referendum, samo je pitanje da li si za ili protiv Vučića, samo da provere to. Šta je problem to? Osim ako je problem da vi ne verujete istraživanju i znate da Vučić uživa poverenje građana. Jedino što želimo je prelazna vlada, šta to znači? Vlast bez izbora, bez legitimiteta, bez da smo konsultovali građane, vlast da imamo a da znamo da nas građani neće. Do kada? Dok ne kažemo mi, tako vam funkcioniše ta njihova prelazna vlada - kazala je Brnabić i dodala:

Iz ovoga se opozicija neće lako izvući, legitimno istraživanje, od njihove najkredibilnije nevladine organizacije, mnogo je novca iz inostranstva, ne možemo niti imamo pravo da zažmurimo i kažemo da ne vlaži. Ostaje za istoriju da smo mi uvek želeli, mi iz SNS, ali na čelu sa predsendikom Vučićem, uvek želeli da proverimo volju naroda i građana. Ostaće upisano i ostaže u arhivama narodne skupštine da je ovo većina uradila i podžala inicijativu opozicije da proveri da li predsednik ima legitimitet. Mi ovo moramo da uradimo, mi smo predstavnici građana, ako opozicija ovo neće to doovljno govori o tome koliko veruju istraživanju.

Šef poslanika SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov rekao je da je prikupljeno 111 potpisa.

- Od 113 članova imamo 111 potpisa. Sa dvoje ljudi nismo stupili u kontakt. Umesto da krenu u realizaciju onoga što su sami počeli, mi smo videli manipulaciju. Naša poslanička grupa glasaće da rezultati referenduma budu obavezujući. Danas se udara nepremostiva razlika između onih koji su nekada bili na vlasti i koji su sada na vlasti - kaže Milenko Jovanov.

Pitanja novinara

Brnabić je odgovarajući na pitanja novinara da li je sve po Ustavu rekla da je najvažnije da se sve desi prema volji građana.

Predsednica Narodne skupštine pojasnila je da je na osnovu istraživanja CRTE, odlučeno da se ne ćuti na to.

- I ovo je deo procedure iz ustava. Najvažnija je volja građana, pitamo narod. Istorijsko poverenje građana Srbije je dobio, jel izgubio to poverenje, ajda da pitamo? Vi bi voleli da ne pitamo građane nego da on sam podnese ostavku na osnovu istraživanja CRTE i da se desi kako Šolak kaže. Narodna skupština RS dobije uvid ovakvog istraživanja kredibilnog za opoziciju i širi region. Mi kažemo ok, ne možemo kao ljudi kojima je stalo šta narod misli, da ćutimo na ovo. Nije realno da predsednik samo podnese ostavku, ja ne verujem ovom istraživanju. Ja posle Milivojevića, Tepić, Đilasa, Zeleno levog, oni prvi, pošto su sat vremena nakon obraćanja predsednika rekli da ne idu na referendum. Sve može samo nemojte da se konsultujete sa građanima, oni prvi ne veruju, ja druga ne verujem. Pitamo građane, konsultujemo se. Sve po ustavu. Imamo inicijativu, nakon toga sazesa odbor za ustavna pitanja, da utvrid da li zahtev ispunjava uslove, odbor pribavlja mišljenje da li je referendumsko pitanje formuilisano jasno i nedvosmisleno, odbor podnosi predlog za raspisivanje referenduma i onda skupština o tome odlučuje najkasnije u roku od 6 meseci. Ovo nisam smislila ja, ovo piše u ustavu - istakla je Brnabić.

Govoreći o incidentu na Pravnom fakultetu Brnabić kaže da se tamo desila tuča među mladim osobama.

- Biće da nema nikakve veze sa vlašću, ni sa SNS, ni sa Aleksandrom Vučićem, biće da jedino ima veze sa proslavom Srpske nove godine, što je sve prirodno i normalno - kazala je Brnabić i dodala:

Jedino nije prirodno a još manje normalno da se za to optuži predsednik Vučić i da kažu deca su se potukla, a ti si Hitler, jel to tako radi Šolak. Ono što je meni zanimljivo, pokazuje još jednu stvar, upoznajemo se sa plenumima blokadne kuharice iz Zagreba, oni ne postoje u našem zakonu i ustavu, tad vam nije bitan ustav. Ne postoje ni kao deo studentskih insitucija, pa se svi zajedno svakim danom upoznajemo sa plenumima iz blokadne kuharice iz Zagreba. Tokom blokade plenumi iz zagrebačke dozvoljavaju da uđe bilo koja osoba, kada čitate stoji da ne moraju da blokiraju studenti sa bilo kog fakulteta. Ovi koji su ušli sa velikom količinom alkohola ali su ušli. Zbog čega je to važno, kako oni kažu, da bi stvorili utisak brojnosti. Ne traže da se dokaže da su to studenti, u ovom slučaju su pušteni srednjoškolci sa velikom količinom alkohola i to sve plenum dopušta. Kada se pod takvim okolnostima napravi tuča, ko je onda kriv, plenum, ne, ne nego Vučić.

- Evo vam naslovna strana Danas, ne targetiraju Vučića što ga pokazuju kao Hitlera, nego ja targetiram njih što pokazujem njihove naslovne strane. Ako se stidite naslovnih strana, onda nemojte u tome da učestvujete - kazala je Brnabić.

