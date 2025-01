'AKO NAROD KAŽE DA NEMA POVERENJA U MENE NA REFERENDUMU, ISTE VEČERI DAJEM OSTAVKU' Vučić: Važniji mi je obraz i čast nego sedenje u fotelji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će jedna od ključnih stvari na sutrašnjem Kolegijumu Skupštine Srbije biti pitanje potpisa poslanika za održavanju savetodavnog referenduma o podršci predsedniku Srbije.

- Ponudili smo nekoliko stvari, biće potpisi za referendum. Jer kad izgovarate i kažete da je važno da se ispita legitimitet nosioca državnih funkcija. Ana ima, mi smo se i dogovorili da ona utiče na svoje kolege iz opozicije, mi ćemo obezbediti sve drugo, i da idemo na savetovadni referendum. Ako narod kaže da nema poverenja u mene, iste večeri daću ostavku, ako mi je do kraja mandata ostalo verovatno godinu i po dana, a na pamet mi ne pada da menjam Ustav. Važnije mi je lično poštenje i čast nego sedenje u nekoj fotelji. Sedenje u toj fotelji mi je veliki ponos i obaveza, a koliko je uživanje mislim da to i sami možete da vidite. Nemamo strah od izbora - rekao je on.

Autor: Dubravka Bošković