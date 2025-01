Oglasio se Vučević nakon sastanka sa prosvetarima: 'Postigli smo dogovor'

Premijer Miloš Vučević oglasio se na svom Instagram nalogu nakon sastanka sa četiri reprezentativna prosvetna sindikata i rekao da je dogovor o ključnim stvarima postignut.

"Nastavili smo razgovore sa četiri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika. Postigli smo dogovor o ključnim stvarima! Nastavljamo dijalog i po drugim pitanjima od značaja za položaj prosvete u društvu i svih zaposlenih u sistemu prosvete i obrazovanja u Srbiji. U 2025. godini biće istorijska povećanja zarada u osnovnim i srednjim školama, a slede i druge velike promene u obrazovnom sistemu. Srbija ne sme da stane!", poručio je.

Prosvetni radnici obustavljaju štrajk od 20. januara

Podsetimo, predstavnici četiri reprezentativna sindikata u prosveti potpisala su sporazum kojim se obavezuju da nastave pregovore sa Vladom Srbije, u skladu sa aktuelnom ponudom Vlade usaglašenom na sastanku sa sindikatima.

Kako se navodi, iz tog razloga doneli su odluku o moratorijumu na štrajkačke aktivnosti od 20. januara, odnosno od početka drugog polugodišta.

Prethodno, 13. januara, Vlada Republike Srbije, Ministarstvo prosvete i reprezentativni sindikati iskazali su spremnost za rešavanje svih otvorenih pitanja i prihvaćeno je nekoliko zahteva od strane ministarstva.

Vučević se sa predstavnicima reprezentativnih sindikata sastao i prethodne sedmice kada je naveo da će kumulativno povećanje za prosvetare od školske 2025/26. godine biti 31%, što znači da će se njihove početne plate izjednačiti sa republičkim prosekom, a što ujedno predstavlja i ispunjenje njihovog ključnog zahteva.

Kolektivni ugovor do Svetog Save

On je dodao da će prosvetni radnici kao i ceo javni sektor imati povećanje od 11 odsto u sklopu januarske plate.

"Znači kada se sve to sabere, 11% od januara ove godine, pa 5% mart, pa 5% oktobar, pa 7% januar 2026. Mi bismo za period od 12 meseci, odnosno 13, ako gledamo da je prvi prvi, odnosno januar, imali povećanje za nastavnike od 31%. Time bismo od oktobra ove godine došli na nivo koji je njihov osnovni zahtev, a to je da je početna plata za nastavnika, profesora, znači prvog dana kad se zaposli, početna plata u prosveti za nastavnika prosečna zarada Republike Srbije. Mi bismo po prvi put došli na taj nivo posle dugo, dugo godina, oktobra, odnosno do oktobarske plate ove godine. Spremni smo da to definišemo u ove sledeće nedelje kroz uredbu o koeficijentima, da sindikati, odnosno pre svega zaposleni, imaju garancije. Spremni smo da do Savindana zaključimo kolektivni ugovor za naredne godine", dodao je.

Autor: Dalibor Stankov