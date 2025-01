Jovana Jeremić za Pink otkrila najnovija dešavanja u Americi: Glavna tema reakcije na presudu da je TRAMP KRIV

Voditeljka Jovana Jeremić otputovala je u Sjedinjene Američke Države, kako bi uživo izveštavala o inauguraciji Donalda Trampa, koji će 20. januara 2025. godine preuzeti dužnost 47. predsednika SAD.

U najnovijem uključenju iz SAD-a Jovana Jeremić rekla je da su goruća tema u SAD-u reakcije povodom izrečene presude da je Tramp kriv.

Naime, Tramp je zvanično kriv i to će mu biti upisano u dosije.

- Tramp neće ići na odsluženje kazne zatvora, niti će platiti novčanu kaznu, niti će dobiti uslovnu osudu, tako je sud odlučio. Reakcije Njujorčana su podeljene, od onih koji smatraju da je on uvek bio kriminalno nastrojen u svom biznisu, do onih da je on najveći heroj, da je zapravo postupak koji je pokrenut 2023. godine protiv njega bio, kako i sam Tramp kaže, lov na veštice, da bi mu se oslabila reputacija i sve ono što on jeste uoči izbora 2024. godine - rekla je Jovana u uključenju u Nacionalni dnevnik TV Pink.

Kako je podsetila, Tramp je osuđen da je falsifikovao dokumente kako bi prikrio novčane tokove od 130.000 evra isplate para glumici filmova za odrasle Stormi Danijels.

- Interesantno je da se oglasio i Tramp koji je izricanju presude prisustvovao virtuelno i rekao da će se na presudu žaliti - navela je Jovana koja se uključila u program ispred studija FOX televizije.

Ona je najavila da će se u narednom uključenju baviti time ko će biti šef Pentagona, jer je on nekadašnji voditelj FOX-a.

Jovana Jeremić je pokazala i kako ljudi mogu da zastanu i uživo da vide kako se novinari pripremaju za jutarnji program.

- Amerikanci imaju fenomenalan način rada, to bismo mi mogli da uradimo na Pink televiziji, da napravimo neki naš studio u centru grada, gde ljudi mogu da zastanu i live gledaju kako se proizvodi najgledanije jutro Amerike. Ovde uživo možemo da vidimo kako se njihove najveće zvezde pripremaju za jutarnji program, koji ovde počinje u 7 sati, a kod nas u 5 i 45 - rekla je Jovana ekskluzivno iz Amerike.

Autor: Marija Radić