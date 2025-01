'POSTOJI VELIKA BEZBEDNOSNA OPASNOST NA TOM DOGAĐAJU' Jovana Jeremić za Pink otkrila sve o dešavanjima uoči inauguracije Donalda Trampa

Voditeljka Jovana Jeremić otputovala je u Sjedinjene Američke Države, kako bi uživo izveštavala o inauguraciji Donalda Trampa, koji će 20. januara 2025. godine preuzeti dužnost 47. predsednika SAD.

U najnovijem uključenju iz SAD-a Jovana Jeremić je otkrila o čemu se najviše priča uoči inauguracije Donalda Trampa.

- Cela Amerika priča o Pitu Hegsetu, Trampovom kandidatu za šefa Pentagona. On je nekadašnji voditelj Fox njuza, međutim, mali broj ljudi zna da je on završio dva značajna univerziteta u Americi, kao i da je bio major u vojsci. Bio je u misiji u Iraku, a u vojsci je proveo 14 godina. Karakterističan je i po stavu da žene u vojski ne mogu da se izjednače sa muškarcima, a taj stav je naišao na oprečno mišljenje javnosti. Spekuliše se da li će Donald Tramp možda predložiti i gospodina Desantisa za tu poziciju, ali to ostaje još da vidimo -rekla je Jeremić i dodala:

- Idemo u susret inauguraciji Donalda Trampa na kojoj će se naći i naša ekipa. To će biti najznačajniji događaj u celom svetu. Bezbednosne organizacije dale su svoje izveštaje i otkrile da postoji velika bezbednosna opasnost na tom događaju od određenih protesta i ostalih nereda u Vašingronu -rekla je Jovana Jeremić.

- Čućete šta je ono što niko neće moći da unese na inauguraciju Donalda Trampa i koje su sve to stroge mere uvedene koje svi moraju ispoštovati -rekla je Jovana Jeremić.

Autor: Iva Besarabić