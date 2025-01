Da edukujemo glumce u Srbiji: Ne znaju ni iza kog simbola su stali – a ni ko je Efraim Zurof

Izraelski istoričar Holokausta i najčuveniji lovac na naciste koji je pronašao i uhvatio komandanta Jasenovca Dinka Šakića, Efraim Zurof, našao se na udaru glumaca u Srbiji. I to sve – zbog svog jasnog stava.

Efraima Zurofa mediji obično predstavljaju rečenicom – "ima važnu ulogu u otkrivanju nacista koji su izvedeni pred sud u prethodnih nekoliko decenija, zbog čega je upravo i dobio nadimak 'Poslednji lovac na naciste'".

Ko je "Poslednji lovac na naciste" – Efraim Zurof?

Efraim Zurof je izraelski istoričar američkog porekla, koji igra važnu ulogu u otkrivanju nacista koji su izvedeni pred sud u zadnje tri decenije, čime nosi nadimak "Poslednji lovac na naciste".

Zurof je direktor Simon Vizental centra u Jerusalimu.

Istražuje nacističke zločine i traga za zločincima koji se još uvek kriju. Autor je godišnjaka Status Riport koji govori o istragama i izručenjima nacista širom sveta. Posebno je poznat po tome što je ušao u trag komandantu logora Jasenovac Dinku Šakiću, koji se nalazio u Argentini.

Član je Međunarodne komisije za utvrđivanje istine o Jasenovcu.

Odlikovan je od strane Stipe Mesića.

"Srebrenica nije genocid"

Takođe, podsetimo najveći svetski stručnjak za pitanje genocida, istakao je i da Srebrenica nije genocid.

"Srebrenica nije genocid, takvu rezoluciju guraju pojedine zemlje iz političkih razloga! Isto je i sa Kosovom, ni tamo nije bilo genocida, sve to rade zbog politike", rekao je ranije Zurof.

Boris Tadić ga kandidovao za Nobelovu nagradu

Zurof je na predlog Borisa Tadića 2008. nominovan za Nobelovu nagradu za mir.

Zašto se čuveni istoričar našao na udaru glumaca u Srbiji?



Nakon što je u svom autorskom tekstu, koji je objavio Jerusalem Post, kritikovao glumce u Srbiji koji su publici na kraju predstave pokazali simbole koje koristi teroristička organizacija Hamas, u ovom slučaju – ruke u rukavicama obojene crvenom bojom, ovaj poznati istoričar našao se na udaru glumaca u Srbiji.

Glumci pokazuju simbol Hamasa

On je u svom tekstu istakao da pokazivanje rukavica koje su obojene crvenom bojom ukazuje ili na grubo nepoznavanje simbola koje koristi ova teroristička organizacija ili na potpuno neprikladno simpatizerstvo prema zloglasnoj terorističkoj organizaciji koja je počinila stravične zločine 7. oktobra, kao što je ubistvo nedužnih civila, seksualnog nasilja nad desetinama izraelskih žena i devojaka i spaljivanje živih civila, kako muškaraca, tako i žena i dece.

Ne znaju ni iza kog simbola su stali – a ni ko je Efraim Zurof

Srpska glumica Vanja Milačić je kritikujući RTS, navela da je ovaj poznati istoričar i najčuveniji lovac na naciste – novinar.

Ali, tu se nisu zaustavili. Glumac Miloš Timotijević je za velikog prijatelja građana Srbije kazao "neki gospodin Zurof", što jasno pokazuje da glumci čak ni ne znaju o kome govore.



Licemerje

Nije prvi put da se neko nađe na meti kritika samo zato što nema isto ili slično mišljenje.

Glumci Gorica Popović i Tihomir Stanić danas su podržali napade na RTS, koji se našao na meti kritika zbog objave teksta Efraima Zurofa.

"Važno je da to pročitaju i svi oni u javnom servisu s kojima mi glumci inače sarađujemo na RTS-u. Pa, ja s tom ustanovom radim od 1981. godine. Strašno je da u Dnevniku 2 nas glumce neko optužuje da podržavamo terorizam. Stvarno su prešli svaku granicu. I zbog toga smo sasvim spontano odlučili da se oglasimo, a ovo je najblaža moguća reakcija", kazao je Stanić.

Dok je Gorica Popović kazala: "Efraim Zurof je, potpuno neobavešten, uporedio nas s teroristima, objasnivši da je crvena ruka (krvavi dlanovi) znak i simbol Hamasa. Kao da samo mi koristimo te crvene šake. Pa one su simbol studentskih protesta. Osim toga, RTS krajnje neobjektivno izveštava, iako je u pitanju javni servis. I smatrali smo da treba da se oglasimo u javnosti saopštenjem kojim ćemo apelovati na RTS, koji svi mi građani plaćamo, da počne da radi svoj posao".

Postavlja se pitanje, do kada će da traje licemerje? Kada se objavljuju pohvale protestima iz stranih medija to je u redu, a kada se objavljuju kritike to je zločin.

Autor: Snežana Milovanov