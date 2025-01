VUČIĆ ČESTITAO SVETSKIM LIDERIMA NA POSTIZANJU PRIMIRJA: Najdublje poštovanje Trampu, Netanjahuu, Al Taniju i Al Sisiju za posvećenost miru

Sporazum će stupiti na snagu u nedelju, 19. januara, a prva faza sporazuma o prekidu vatre, koja će trajati 42 dana, uključivaće raspoređivanje izraelskih snaga duž granice s Gazom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je najdublje poštovanje za predsednika SAD Donalda Trampa, Benjamina Netanjahua, Muhameda bin Abdulrahmana Al Tanija, kao i Abdul Fataha Al Sisija, za posvećenost obezbeđivanju mira.



"Najdublje poštovanje za Donalda Trampa za obezbeđenje primirja i oslobađanje talaca pre njegovog prvog dana na funkciji, pored Netanjahua, Al Tanija i Al Sisija. Vaša posvećenost miru je za svaku pohvalu", poručio je predsednik Srbije.

Podsetimo, Izrael i Hamas postigli su sporazum o prekidu vatre i oslobađanju talaca.

Sporazum će stupiti na snagu u nedelju, 19. januara, a prva faza sporazuma o prekidu vatre, koja će trajati 42 dana, uključivaće raspoređivanje izraelskih snaga duž granice s Gazom.

- U sklopu ove faze, Hamas će osloboditi 33 izraelska zarobljenika, uključujući civile: žene, decu, starije osobe te civile koji su ranjeni ili bolesni. Zauzvrat, Izrael će osloboditi određeni broj zatvorenika koji se nalaze u izraelskim zatvorima, rekao je katarski premijer, šeik Mohamed bin Abdulrahman Al Tani, na konferenciji za novinare koja je održana u Dohi.

Deepest respect to @realDonaldTrump for securing a ceasefire and the release of hostages before his first day in office, alongside @netanyahu, @MBA_AlThani, and @AlsisiOfficial. Your commitment to peace is commendable.