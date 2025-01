UROŠ PIPER: Drugovi iz DOS-a, mi vam se kunemo, da sa vašeg puta nikad ne skrenemo

Uroš Piper, novina, objavio je novi autorski tekst za list Politika, koji prenosimo u celosti.

Ponovo radi bioskop! Ponovo radi bioskop! Novi blokbaster stiže u bioskop blizu vas, naučnofanatistična komedija, sa elementima tragedije - “DOS ponovo jaše”!

Kažu da nastavak prvog filma teško da može da donese nešto novo i bolje za gledaoce, ali pogledajmo šta bi ova fikcija značila za Srbiju u 2025. godini.

“Vratili smo se da završimo ono gde smo stali 2012”, naslov je prvog intervjua koji je dao vođa novouspostavljenog Kriznog štaba „drug Žuti“, na dan dolaska na vlast novog DOS-a 17. februara 2025. godine.

18.2.2025.

„Krizni štab demokratskih Plenuma KŠDP“, kojim je predsedavao sedokosi Otporaš, sa kodnim boračkim imenom - drug Mrki, doneo je tri uredbe: 1. Ukida se dosadašnji saziv Skupštine Srbije. 2. Pravo glasa na sledećim izborima (o datumu će KŠDP naknadno da odluči) neće imati stariji od 65 godina. 3. Suspenduje se Ustav Srbije.

19.2.2025.

Kodno ime drugarica Pepca, desna ruka druga Žutog, Vrhovni štab je postavio za glavnu komesarku KŠDP-a.

Agencije javljaju da je na prvoj sednici predstavljen njen kabinet. Najvažnije funkcije su sledeće: Dvojica bivših vojvođanskih glavešina Goran i Bojan, koji sami sebe oslovljavaju sa „Tihi i Prle“, su komesari KŠDP za najavljenu Vojvodinu Republiku. Drug Ronin je krizni plenumaš zadužen za kulturu, a drug Grba za prosvetu. Komesar za spoljne poslove će biti drug Miša, dok je drugarica Kanda postala prva savetnica glavne komesarke Pepce.

24.2.2025.

Komesar za spoljne poslove je hitno otputovao u Moskvu. Televizija Đ1 javila je pod oznakom HITNO sledeću vest: Miša je svojim ruskim kolegama rekao da Srbija uvodi sankcije Ruskoj federaciji. „Dosta je bilo sedenja na više stolica. Evroatlantske integracije nemaju alternativu, i ja sam to odavno intimno osećao, kao i Bata Stojković što je intimno želeo članstvo u partiji u Varljivom letu '68, samo se nisu bili stekli uslovi do sada da to i javno saopštim“, naveo je Miša u dirljivoj ispovesti.

1.3.2025.

Vanredna konferencija za novinare komesarke Pepce i njene savetnice za spoljnu politiku Bise – Srbija je spustila diplomatske odnose sa SAD na nivo otpravnika poslova, dok su sa Mađarskom prekinuti diplomatski odnosi.

„Ovim pokazujemo odlučnost da stanemo na put svima onima koji hoće da ruše svetski poredak čije su temelje čvrsto postavili Klintonovi i gospodin Bajden“, navela je Bisa.

Na to se nadovezala komesarka Pepca rečima „Do 2028. ćemo ovako, i narodu Srbije smo pokazali šta mislimo o Trampu. Nek se uzme u pamet američki narod do tada, i nek se opameti na sledećim izborima, inače će Srbija prekinuti diplomatske odnose sa SAD ako na vlast ne vrate demokrate“, u dahu je izgovorila Pepca.

4.3.2025.

Drug Žuti se obratio se preko Javnog servisa Nova Đ televizije (koja je u međuvremenu dobila nacionalnu frekvecniju i prvo mesto na listi kanala umesto ugašenog RTS) i saopštio naciji da izbora neće biti naredne četiri godine. „Ne smemo dozvoliti da se poraženi režim vrati. Istraživanja i dalje pokazuju da su svi oni bivši na nekih 52,4% podrške, a „On“ i na preko 57%. Zašto bismo rizikovali ulazak u NATO sa tamo nekim izborima. Pa, evo, ni Ukrajina nema izbore godinama, i šta fali demokratiji u toj nama ideološki bliskoj zemlji“, rekao je drug Žuti tokom intervjua gde je bio sam u studiju, bez novinara da ga eventualno smara sa nekim pitanjem. Odgovarao je na pitanja koja je pripremao sam uz pomoć veštačke inteligencije.

8.3.2025.

U Beograd je doputovao Aljbin Kurti. Ispred aviona, uz crveni tepih, dočekao ga je drug Prle uz poruku „mi Vojvođani možemo puno da naučimo od vas i kosovskog puta secesije“. Drug Miša je tokom radnog ručka u restoranu „Mali Pariz“ naglasio da će Srbija i Kosovo popraviti odnose. „Dve mlade demokratije, jedna pored druge, žele dobrosusedske odnose“, ostao je zagonetan drug Miša da li to najavljuje priznanje secesije.

22.3.2025.

Komesar za prosvetu drug Grba objavio da će školarine na državnim fakultetima od oktobra biti uvećane tri puta. „Tržište od sada sve uređuje, a Srbija je do sada imala najniže školarine u Evropi i to smo morali da ispravimo. Ko hoće da uči nek podigne kredit, pa to se tako i u Americi i drugim razvijenim državama radi, ako nema sada odjednom da plati celokupnu školarinu. Šta fali da se taj kredit posle vraća narednih 20 godina? Tako radi svet", odlučno je rekao komesar za prosvetu.

1.4.2025.

Vođstvo KŠDP saopštilo da se ubuduće pojedini praznici neće obeležavati. Dani koji su bili do sada neradni za Uskrs ukidaju se, i dodaju se prvomajskim praznicima.

10.4.2025.

Za novog ambasadora Srbije u Zagrebu imenovan je drug „Načelnik“. Agreman je iz hrvatskog MIP-a stigao u rekordnom roku od 18 minuta. Istovremeno, poznati urbani aktivista drug Mika poslat je za prvog sekretara ambasade naše zemlje u Kolumbiju.

18.4.2025.

U Beograd je doputovao Milo Đukanović, koji će voditi seminar u organizaciji KŠDP „Napravimo Srbiju malom ponovo“, a prema medijskim najavama tema seminara je predstavljanje „dobrosusedskih odnosa 7 država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije“. Predstavnik Kosova je takođe pozvan na skup.

22.4.2025.

Sarajevske vlasti zatražile su da KŠDP „čim prije“ javno saopšti da prihvata da se u Srebrenici dogodio genocid. Isto veče, preko Javnog servisa Nova Đ oglasila se komesarka Pepca saopštivši da će u roku od 24 časa svi drugovi i drugarice, na čelu sa njom, otputovati u Sarajevo i potpisati traženi dokument.

1.5.2025.

Lideri KŠDP saopštili su da, nakon više od dva naporna meseca, tokom naredne sedmice isključivo odmaraju i da ih niko od medija ne zove. Karte razgrabljene za Zanzibar, Maldive, Brisel i Pariz.

17.5.2025.

Drug Žuti se najzad pojavio pred novinarima, rekavši „ma, produžismo malo odmor na 16 dana, ali eto me pred vama tačno tri meseca od velikih promena“.

„Kao što smo i obećali sve je drugačije, snažno idemo u sve evroatlantske integracije, na prvom mestu želja nam je NATO, uveli smo sankcije Rusiji, a građani vide i da uvodimo liberalni kapitalizam. Kao što je najavljeno, studenti će od oktobra to prvi osetiti, a uskoro i građani nakon privatizacije Elektrodistribucije! I da zaključim onom našom - „Minuti, partija, omladina, akcija“, pobedonosno reče on.

Napomena

Ovo delo je proizvod mašte autora. Sva imena, likovi, mesta, funkcije u filmu su slobodan autorski izbor. Svaka sličnost sa stvarnim osobama ili stvarnim događajima je slučajna.

Autor: Uroš Piper