'DRŽAVA JE SVOJ POSAO URADILA KAKO JE I OBEĆALA' Predsednik Vučić se HITNO oglasio nakon incidenta na blokadama (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon što je Marko Pavlović (39) danas oborio devojku tokom blokade u Ruzveltovoj ulici u Beogradu.

- Poštovani građani, prošlo je dva i po meseca od užasne tragedije u Novom Sadu. Država je svoj posao, onako kako je i obećala, uradila jedino moguće u užasno teškim uslovima. Tužilaštvo je sprovelo istragu, policija prikupila sva obaveštenja, tužilaštvo podiglo optužnice, sada je na sudovima da donesu svoju odluku. U međuvremenu, bili smo svedoci zloupotrebe tragedije, kao i obično od istih onih političkih subjekata koji samo bez volje naroda, bez demokratije i bez izbora mogu da se dočepaju vlasti. I to ne bi bio i neće biti veliki problem jer na kraju ćemo ga rešiti demokratskim iskazivanjem volje naroda. Ali je problem kada unutar studentskih sukoba danima koristite za poziv na nasilje protiv političkih neistomišljenika.

- I još veći problem je ono što se danas dogodilo u Beogradu i Novom Sadu. U Beogradu je na užasan način povređena devojka, 18 godina, zato što je neko veoma neodgovoran, na najbrži mogući način pokušao da prođe kroz one koji su blokirale put. To lice je uhapšeno, određeno mu je zadržavanje, a kvalifikacija dela je najteža moguća. U isto vreme u Novom Sadu, ili neposredno posle toga, dogodilo se ponižavanje i nanošenje povreda gospođi nešto starijoj, koja je bila kriva samo zato što je želela da prođe do svoje kuće i koja je bila kriva zato što je drugačije mislila od demonstranata koji mogu da joj budu i unuci i deca.

- Ta ružna i jeziva slika ponižavanja i povređivanja nekoga starijeg i samo zato što drugačije misli nikada više ne sme da se ponovi u našoj zemlji. Sva lica za svaki incident moraju da budu odgovorna. Ja pozivam sve, sam ću se tome pridružiti, biraću svaku reč koju ću da izgovorim u narednom periodu, ne bih li uticao na smanjenje tenzija. Ali molim i sve druge i one koji organizuju protivzakonite skupove da nas bar neformalno obaveste gde će ih organizovati da bismo mogli da im pružimo policijsku zaštitu i od automobila i od autobusa i od svih drugih učesnika u saobraćaju.

- Molim i sve druge političke aktere da razmisle jer stabilnost, mir i životi ljudi nemaju nikakvu alternativu, a mi moramo da sačuvamo Srbiju od bilo kakve destabilizacije i na kraju da demokratski donosimo sve odluke. Ja sam siguran da će i povređena studentkinja sa čijim roditeljima je razgovarao ministar zdravlja, želim da verujem da će i gospođa sa kojom sam razgovarao i poželeo joj dobro zdravlje biti dobro u narednim danima i želim im sve najbolje, i njima i njihovim porodicama.

- Ali mi moramo da se vratimo radu i da probleme rešavamo u parlamentu i drugim institucijama. Za to institucije postoje. Hvala vam što ste me saslušali. Srbija može i mora da ide napred u budućnost - poručio je predsednik Srbije.

Autor: Iva Besarabić