Brnabić: Obaranje studentkinje na ulici je monstruozni čin od strane jednog kriminalca!

Nikako ne bi smeli da se delimo oko toga za koga je ovo što se dogodilo u redu, a za koga nije. Ovo niko ne može da podrži, ovo je monstruozan čin, rekla je za Novo jutro TV PINK, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, komentarišući to što je juče, automobil oborio jednu od studentkinja na ulici.

Brnabić je istakla da je juče bio još jedan užasno težak dan, i dodala da je predsednik poslao svima jednu dostojanstvenu, mirnu poruku i pozvao na smirivanje tenzija i zajedništvo.

- Predložio je i rešenje kako da svi zajedno kao odgovorno društvo reagujemo i istakao da bi svaki skup u skladu sa zakonom trebalo prijaviti, kako bi se čuvala bezbednost učesnika na tom skupu, ali i kako bi se obezbedilo da i svi ostali u zemlji funkcionišu - rekla je Brnabić.

Kako kaže, videla je sramotnu reakciju rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu, koji je protestvovao protiv toga što se desilo. Dodaje da ne bi trebali da se delimo na one koji su protiv toga ili nisu, kako kaže, svi su protiv ovakvih dešavanja.

- To je kriminalni, monstruozni čin od strane jednog kriminalca, koji je već do sada sedam puta osuđivan. Nadam se da su kao rektorski kolegijum svesni da ni jedan od tih skupova nije prijavljen, pa tako ne može ni biti obezbeđen od strane MUP- a. Na koga su apelovali? Umesto da apeluju na vladavinu prava, na sve one koji organizuju to da prijave u skladu sa zakonom, upravo zbog obezbeđivanja tih skupova - rekla je Brnabić i dodala da se igraju sa životima tih studenata upravo ne čineći to.

Ističe da je velika odgovornost na rektorskom kolegijumu. Kako kaže, lice koje je ovo uradilo, uhapšeno je 10 minuta nakon toga, i tužilaštvo sada traži najtežu moguću kaznu.

- E tako radi ozbiljna i odgovorna država. Sa druge strane imamo opoziciju u liku Marinike Tepić, koja je u roku od 5 minuta rekla "ubice". Ko je ubica? Ja? Država koja je odmah reagovala i uhapsila počinioca, ili ministar zdravlja koji je odmah kontaktirao roditelje te devojke - rekla je Brnabić.

Kako kaže, svi bi trebalo da imaju više odgovornosti, a posebno, dodaje, rektorski kolegijum.

- Juče smo imali neverovatan ispad koji jasno govori o tome odakle idu polarizacije u ovom društvu, mržnja i podele. Bivša rektorka Ivanka Popović, koja je izašla odmah nakon ovoga i rekla da je ovo uradio radikalski šljam. Ta žena je bila rektor u vreme kada sam ja bila predsednica Vlade, dakle u vreme "radikalskog šljama" je bila rektor, a htela je i još jedan mandat. Ona je samnom, kao sa "radikalskim šljamom" sedela kada smo obeležavali početak rada fonda za nauku, zato što je "radikalski šljam" oformio taj fond, jer ga pre toga nije ni bilo - rekla je Brnabić.

Kako kaže, takođe taj "radikalski šljam" je dao preko 70 miliona evra za naučna istraživanja. Dodaje da je bila sa njom, kada su gradili novu zgradu FON-a, koji fenomentalno izgleda.

- Ne znam da li ljudi znaju da je to prva nova zgrada u Srbiji od SFRJ, a u infrastrukturu je uložio upravo taj njen "radikalski šljam". Tada nismo zapravo bili taj šljam, kada je ona bila rektorka - rekla je Brnabić.

Kako kaže, ako su zaista takav šljam, ona se time ponosi. Dodaje da je u jednom momentu čak i cenila tu ženu, jer je smatrala da želi samo najbolje za studente.

- Taj "radikalski šljam" je povećao broj studenata koji se besplatno školuju na preko 100 hiljada - rekla je ona,

Kako kaže, Vlada Srbije je juče usvojila predlog zakona za podršku mladima pri kupovini prve nekretnine. Takođe, to je taj njihov "radikalski šljam".

Kada je referendum u pitanju, Brnabić je rekla da je bilo zanimljivo i sve je zanimljivije to što je izašlo jedno istraživanje nevladine organizacije CRTA.

- To nije bilo kakva nevladina organizacija, pa to nije ni bilo kakvo istraživanje. Oni uvažavaju najveće poverenje naše opozicije, ali ne samo za njih. Takođe je najkredibilnija organizacija ako pitate strane vlade, parlamente zapadnih zemalja - rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla da je to čuvena i priznata nevladina organizacija, koja je uradila istraživanje krajem decembra, a koje je pokazalo da ljudi više nemaju poverenje u predsednika Vučića. Kako su oni naglasili, dodaje, ukoliko bi se raspisao Referendum, sa pitanjem da li želimo da se pokrene opoziv za predsednika, da bi 61 odsto od izašlih reklo da jeste, a svega 39 bi reklo da ima poverenje u predsednika.

- Tako sada lopta na terenu Narodne Skupštine. Mi moramo da uvažimo to, a plus Vučić jeste čovek kome je najvažnije u životu da ima poverenje građana i on ne želi da vrši vlast ukoliko nema to poverenje i kredibilitet. Opoziciji sada nije jasno zašto smo mi sada reagovali ovako na to - rekla je Brnabić.

Kako kaže, tu je lak demokratski način da se ratosiljalju Aleksandra Vučića i ostalog "radikalskog šljama". Dodaje da sada odjednom oni ne žele referendum, kažu da ne žele na takav referendum i da ne žele izbore.

- Ne žele bilo kakav demokratski mehanizam, jedino što ne žele je da pitaju narod. A jedino što želi Aleksandar Vučić jeste da se pita i konsultuje narod, što je najdemokratskije rešenje - rekla je Brnabić.

Autor: Aleksandra Aras